Efter åtta omgångar ligger Almtuna på en sjätte plats i Hockeyallsvenskan – och det finns inget som tyder på att det är en tillfällighet. Uppsalagänget har vunnit mot både Södertälje och Björklöven, två topptippade lag.

– Idag går vi till matcherna med mer känsla att vinna än vad vi kanske gjorde för fyra år sedan, säger kaptenen Marcus Karlström till Hockeysverige.se.

UPPSALA (Hockeysverige.se)

Marcus Karlström har klivit fram som en av Hockeyallsvenskans mest pålitliga backar. Han är också en nyckelspelare i det Almtuna som har inlett säsongen starkt.

Han är nu inne på sin femte säsong i Uppsalaklubben och har under sina år där också fått se en klubb som tagit nästa steg i sin utveckling.

– När jag kom till Almtuna hade jag inte jättemycket att jämföra med. Jag tyckte ändå att det var en högre standard och proffsighet än ställena jag varit på innan, berättar Marcus Karlström för hockeysverige.se och fortsätter:

– Nu tycker jag att vi fortsatt på den vägen och blivit mer framåtlutande i hur vi vill vara. Jag tror det idag spelar en större roll för klubben hur vi framstår, är mot sina spelare och ger förutsättningar än vad man gjorde förut.

En som kommit in i föreningen och gjort ett positivt avtryck är tidigare landslagsspelaren Tony Mårtensson.

– Jag antar att Björn Danielsson hjälpte Tony mycket i början. Han lade grunden för Tonys arbete. Björne fick också fram bra resultat med små medel under några av säsongerna.

– Jag tycker båda ha gjort det bra och scoutat unga hungriga killar. Sedan försöker klubbledningen ta tag i det här som vi spelare inte ser.

Påverkades laget av att klubbdirektören Martin Löf Nyqvist lämnade sitt jobb i september?

– Nej, det skulle jag inte säga. Vi är inne i vårt och inte så insyltade i allt som händer. Vi får lite info och blir lite ”breefade”, men jag skulle inte säga att det påverkade någonting.

– Man är ju en korkad hockeyspelare som kan en grej. Då håller man sig till det, säger Almtunas 28-åriga lagkapten med ett skratt.

Gick direkt från “vanlig” spelare till kapten

Under sina fem år i klubben har Marcus Karlströms roll blivit större och sedan förra säsongen har han nu ett ”C” på bröstet.

– Nu tycker jag att det känns jättebra. Jag fick det ansvaret förra säsongen. Från det gick jag från enbart spelare till kapten. Jag hade inte ens varit assisterande eller något innan.

– Jag har lärt mig mycket genom åren från olika kaptener. Vad jag själv uppskattat, tyckt varit bra eller inte vill stå för. Jag har sett hur jag tycker att man inte ska förmedla vissa saker, men samtidigt försökt ta det bästa från kaptenerna jag haft tidigare och verkligen ta ansvar.

– Under min första säsong var det inga konstigheter på isen eller i båset. Det var mer nytt att vara den som alltid stod längst fram i omklädningsrummet, den som får brösta grejer med tränarna och allt sådant.

– Det har jag inga problem med idag och känner mig komfortabel i min roll. Det är mycket tack vare (Robert) Kimby, Tony (Mårtensson) och Jimmy (Anderström). Dom har fått mig att bli mer bekväm.

– För två, tre år sedan hade jag kanske inte räknat med att vara kapten idag, men just nu tycker jag att det är superkul.

Varför hamnade du just i Almtuna 2019?

– Jag hade haft en ganska strulig säsong. Först var jag i Tingsryd. Därefter till Södertälje och sedan avslutade jag i ettan (Kallinge/Ronneby).

– Jag hade haft intresse från Almtuna, men tog Södertälje i stället. Efter den säsongen pratade jag med min dåvarande agent, Erik Ryman. Han hade haft en dialog med Björne (Danielsson). Jag pratade även själv med honom. Det kändes bra och jag fick ett bra upplägg av Björne.

– Redan från första början kände jag mig bekväm. Då hade vi (Martin) Gudmundsson och ”Lillis” (Lars Lövblom) och jag kom in i ligan på ett superbra sätt jämfört med vad jag gjorde i Tingsryd.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Marcus Karlström är kapten i Almtuna.

När du var i Mora, Tingsryd eller Södertälje, hur gick snacket då ni skulle åka till slitna Gränbyhallen för att möta Almtuna?

– (Skratt) Lite så var stuket. Att åka hit och frysa lite. Samma som vi pratar om Västervik och Tingsryd.

– Vi själva är så vana eftersom vi tränar i den här hallen alla dagar och isen är vår. Vi påverkas inte och det blir vi mot världen. Lite så är det.

Marcus Karlström är uppväxt i en hockeyfamilj där även brorsan David spelar. Han är numera i Tyresö/Hanviken och deras kusin, Fredrik Karlström spelar Dallas farmarlag Texas Stars. Fredriks pappa, Kent Karlström, spelade en match i Elitserien för AIK, men spelade mestadels för Väsby i Division 1.

– Det var hem efter plugget. Sedan tryckte jag i mig 14 rostmackor och två glas O´boy. Fick nästan alltid skjuts till träningen och var verkligen oerhört bortskämd.

– I början spelade jag i Huddinge. Efter det i Hanviken och innan jag var i AIK:s juniorer spelade jag i SDE. Mamma och pappa fick jämt köra. Det uppskattar jag idag, men då fattade jag inte utan satt där i bilen och ”slaggade”.

“Många hockeytankar som surrat”

Mamma Karin är också inblandad i hockeyn och var grundaren av Börje Salmings ALS-stiftelse, Under uppväxten var det såklart mycket hockeysnack kring matbordet hemma i Trångsund.

– Ja, så var det, men mest mellan lillebror och pappa. Där har det varit många hockeytankar som surrat.

Spelade även er syster Malin hockey?

– Nej, hon är väldigt lite intresserad. Hon fick upp intresset lite då jag och David spelade tillsammans här i Almtuna. Då kollade hon på matcherna. Innan det kollade hon aldrig på hockey.

– Nu vet jag att hon slår på TV:n och kollar. Det kan vara kopplat till att hon har fått två grabbar (tvillingar) också.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Marcus Karlström kommer från en riktig hockeyfamilj.

Du är själv pappa, hur har det påverkat dig som hockeyspelare?

– Jag skulle inte säga att jag naturligt mognad utan mer att jag blivit tvingad till att mogna. Vardagen har blivit lite annorlunda och jag prioriterar inte mig själv först.

– Förra hösten hade vi lite jobbigt efter att ha haft strul med vår lilla tjej och var inne på sjukan några gånger. Hon mår bra nu, men det var väldigt, väldigt tufft då. Jag tror att min hockey blev mer påverkad än vad jag trodde för stunden.

– Det blev mer stabilt runt jul och då kunde jag ha mer fokus på hockeyn än vad jag hade innan. När jag var på hockeyn tänkte jag ofta ”hur går det hemma?”

– Då var det jobbigt, men nu när jag kommer till hallen har jag fullt fokus på att vara här. När jag sedan är hemma… Jag älskar att vara hemma och det är lättare att koppla bort hockeyn. Nu är allting superbra.

Hur ser du på lagets inledning av säsongen?

– Från mitt synhåll är den lite delad. Jag tycker att vi gick på en plump i Kalmar och vi borde ha spelat till oss tre poäng mot AIK hemma.

– Att vi slog Björklöven borta och Södertälje hemma är superbra. Som vi sa i början av intervjun har klubben tagit nästa steg och har då också nya mål. Idag går vi till matcherna med mer känsla att vinna än vad vi kanske gjorde för fyra år sedan.

– Det är också därför vi är lite delade för i den här situationen. För några år sedan kanske Almtuna som klubb och jag som spelare varit väldigt nöjda.

Danielssons comeback: “Bara positivt”

Är det i dag mer realistiskt att börja se Almtuna som ett topplag i Hockeyallsvenskan?

– Realistiskt vet jag inte. Det är svårt att säga, men vi går in till varje match med målet att vinna. Jag tycker också att vi haft förutsättningarna för att vinna alla matcher hittills.

– Sedan kan vi inte mäta oss på samma sätt med just förutsättningar och ekonomi som topp-, topplagen. Vi är lite mer på utveckling, men jag tycker att vi kunnat ha fler poäng även fast vi har bra med poäng.

Vad betyder det för moralen i gruppen att Nicklas Danielsson kommit tillbaka till Almtuna?

– Det är bara positivt. Han är superrutinerad och har väldigt mycket i sitt bagage som han kan hjälpa oss och tränarna med.

– Han bidrar med mycket tankar som hjälper oss framåt. Speciellt när det fastnat någonstans, då tror jag han är duktig på att lösa knutar.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Nicklas Danielsson är hemma i Uppsala igen.

Han visar väl även en form av moral som vill återvända till sin moderklubb?

– Ja, så är det. Idag är det mycket att man går dit där man får kontrakt eller känns bäst för än själv. Det är inte ofta en spelare väljer ett lag för att man känner något för klubben eller staden i sig. Så är det i dagens hockey. Då är det absolut viktigt att få in någon som är tvärtom.

Behöver Uppsala ett lag i SHL?

– Kanske för att det äntligen ska komma lite publik. Det kanske är vad som behövs för att vår arena ska fyllas. Det eller en ny arena.

– Det pratas mycket om att vi behöver mer folk till hallen. Samtidigt är det viktigt att lyfta alla som är där och lyfter oss i varje match. Dom ska ha en stor eloge, avslutar Marcus Karlström.

