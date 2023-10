Förra säsongen gjorde han succé i Växjö.

Nu är NHL-debuten nära för Hardy Häman Aktell.

Hardy Häman Aktell slog igenom med dunder och brak i Växjö förra säsongen. Backen stod för 36 poäng och var en av de främsta i ligan på sin position. Efter säsongen, som slutade med SM-guld, skrev 25-åringen på ett NHL-kontrakt med Washington Capitals.

Och nu ser NHL-debuten ut att vara nära förestående. Backen har nämligen kallats upp till NHL-laget, efter bara två matcher i AHL.

NEWS | The Washington Capitals have recalled defenseman Hardy Häman Aktell from the Hershey Bears of the American Hockey League (AHL). In addition, the Capitals have placed goaltender Charlie Lindgren on IR. https://t.co/o8mAvi0q4a