Leo Carlsson har missat Anaheim Ducks inledande matcher. När laget tar emot Dallas Stars under natten till fredag, svensk tid, väntas den svenske supertalangen göra sin NHL-debut, meddelar Ducks via sin hemsida.

Leo Carlsson ådrog sig en skada under försäsongen som hållit honom borta från spel under de två inledande NHL-matcherna för Anaheim Ducks. När Ducks under natten till fredag, svensk tid, tar emot Dallas Stars så väntas emellertid den svenske supertalangen att göra sin NHL-debut.

Det meddelar Anaheim Ducks via sin hemsida.

Enligt ESPN väntas Carlsson få chansen att centra en kedja med Troy Terry och Trevor Zegras. Carlsson kommer därmed att bli den tredje yngste Ducks-spelaren i en grundseriematch någonsin, bara slagen av Oleg Tverdovsky och Mason McTavish.

Byter tröjnummer

Lagom till NHL-debuten byter Carlsson också tröjnummer från 37, som han spelade i under försäsongen, till nummer 91. Han blir därmed den andra spelaren i Ducks historia efter Sergej Fedorov att använda sig av numret.

Leo Carlsson draftades av Anaheim Ducks som andra spelare totalt i sommarens NHL-draft och skrev kort därefter på sitt treåriga entry level-kontrakt med NHL-klubben.

Under försäsongen spelade Carlsson fem matcher för Ducks och noterades för en poäng (0+1).

TV: Leo Carlsson NHL-debuterar i natt