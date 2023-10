ANNONS

Djurgården tappar lagkaptenen Marcus Krüger till kvällens stormöte mot Brynäs.

I stället får 17-årige talangen Linus Eriksson debutera för Djurgården.

Brynäs saknar också flera toppspelare till matchen.

Under onsdagskvällen möts storklubbarna Brynäs IF och Djurgårdens IF för första gången i HockeyAllsvenskan.

Då kommer båda lagen med ofullständiga trupper.

Djurgården tappar sin storstjärna och lagkapten Marcus Krüger som inte kommer till spel mot Brynäs. I stället får Linus Eriksson, född 2006, hoppa in och debutera för Djurgården. Även junioren Melvin Wersäll spelar i kvällens match.

Linus Eriksson har imponerat i Djurgårdens J20-lag med tio poäng på tolv matcher så här långt. I fjol gjorde han hela 57 poäng på 41 matcher för J18-laget. Eriksson har även varit framträdande för Sveriges juniorlandslag och i somras var han lagkapten för Småkronorna vid Hlinka Gretzky Cup.

– En tvåvägsspelare som är stark på pucken. Han är duktig på att sätta upp sina lagkamrater, sade Djurgårdens J20-tränare Martin Linder Öst till Hockeysverige.se i artikelserien “Framtidens Stjärnor”.

#BIFDIF | 𝗟𝗮𝗴𝘂𝗽𝗽𝘀𝘁𝗮̈𝗹𝗹𝗻𝗶𝗻𝗴



Tränarteamet formerar ett Djurgårdslag med Viktor Andrén i mål till bortamatchen i Gävle. Sent återbud på Marcus Krüger gör att Melvin Wersäll och herrlagsdebutanten Linus Eriksson spelar.#DIFHockey #AlltidOavsett pic.twitter.com/08leUZ3jEJ — Djurgården Hockey (@DIFHockeyse) October 18, 2023

Brynäs saknar flera ledande spelare

Samtidigt kommer Brynäs också till kvällens match med flera avbräck i sin trupp.

Brynäs saknar nämligen målvakten Anders Lindbäck samt toppforwards som Greg Scott och Linus Ölund. Även Oliver Tärnström saknas för Gävlelaget.

19-årige forwarden Jonathan Karlsson kliver då upp i tredjekedjan för Brynäs i sin blott fjärde seniormatch för laget. Brynäs har även med två juniorer som är med i seniortruppen för första gången då både målvakten Kristers Steinbergs och backen Carl Sandström är med i truppen. Steinbergs som backupmålvakt till Damian Clara medan Sandström är uppsatt som extraspelare.

LAGET!



🤝 Samma förstafemma som tidigare matcher.



🤩 Jonathan Karlsson tar plats i tredjefemman.



👏 Kristers Steinbergs och Calle Sandström från J20 är med i A-laget för första gången.



Ej med idag: Anders Lindbäck, Greg Scott, Jordie Benn, Linus Ölund och Oliver Tärnström. pic.twitter.com/SiWko5yf5o — Brynäs IF (@Brynas) October 18, 2023

TV: De borde ta över i HV71