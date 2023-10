ANNONS

William Eklund ser ut att ha kommit till rätta i NHL efter axeloperationen.

Efter att ha hyllats stort under försäsongen nätade han i natt för första gången 2023/24, i San Joses 3–6-förlust.

Det blev en tredje raka förlust för San Jose Sharks i natt när man tappade en 3–2-ledning till hela 3–6 mot Carolina. Ändå fanns det delar att glädjas åt, åtminstone ur ett svensk perspektiv.

Det var nämligen svenskarna som låg bakom samtliga tre av Sharks mål i matchen. Fabian Zetterlund inledde med att sätta sitt första mål för säsongen - och första i Sharks tidigt i första perioden innan han i den andra spelade fram Filip Zadina till ett viktigt 2–2-mål.

Därefter var det William Eklunds tur att spräcka en nolla. 21-åringen som slagit sig in i laget efter att ha hyllats stort under försäsongen höll sig framme på en retur i andra perioden och kunde peta in 3–2-målet i matchen. Målet blev även hans första för säsongen och tredje i NHL-karriären.

– Jag tycker han spelade ytterligare en stark match. Jag gillade verkligen hans match, och som jag sagt tidigare tycker jag han trendar i rätt riktning, berömde coachen David Quinn under försäsongen.

Trots detta kunde San Jose inte säkra segern.

Carolina återtog ledningen genom två mål i powerplay och klev sedan på kort tid ifrån till både 5–3 och 6–3.

