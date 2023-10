ANNONS

Trots en bra start på äventyret i Nordamerika har Calle Själin inte fått chansen i NHL.

För hockeysverige.se berättar han nu om första tiden efter flytten - och om möjligheterna till en återkomst till SHL.

– Det är här jag vill vara, säger den tidigare Leksandsbacken.

Säsongen 2021/22 debuterade Calle Själin i Tre Kronor. I början av juni 2022 skrev han ett tvåårskontrakt med Florida. Trots en okej säsong i farmarlaget Charlotte Checkers i AHL har han ännu inte fått chansen till spel i NHL. Även om han hoppats på spel i NHL redan förra säsongen var han inte förvånad över att chansen ännu inte kommit.



– Allt var som nytt för mig förra säsongen, så några förväntningar vet jag inte om jag hade. Florida är ett väldigt bra lag. Jag visste att det skulle vara väldigt tufft att ta en plats på en gång och inställd på att hamna i AHL, berättar Calle Själin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tror det var bra så jag inte var inställd på NHL och att det sedan skulle bli en stor besvikelse när det inte skulle bli så.



Det blev med andra ord ingen stor överraskning då han blev nedskickad till AHL förra säsongen.



– Nej, det skulle jag inte säga. När jag var på campen och såg vilka spelare Florida hade blev det ingen överraskning.

– Jag kom ändå som ganska ung från Europa. Då ska det mycket till om man nyper en plats direkt i ett sådant lag, så det var ingen jättechock att jag blev nedskickad.

“Personligen inte jättenöjd med den”

– Ja, det blev helt annorlunda mot vad det är i Sverige. Dels ser camperna annorlunda ut dels är det mindre rink, vilket också var en omställning och att jag skulle lära mig allt det där med deras spelsystem. Det tog en liten tid för mig att komma in i det.– Hur det är i den här miljön var något jag fick vänja mig med och justera mig till. Jag hade ändå varit i Sverige under hela mitt liv och vet hur allt fungerar där. Här blev det lite nytt.

Under senaste säsongen i Charlotte Checkers svarade 24-åringen från Östersund för fem mål och totalt åtta poäng på 39 matcher.



– Jag skulle säga att den säsongen var lärorik. Sedan är jag personligen inte jättenöjd med den. Vad ledningen sa till mig efter säsongen var att dom var nöjda med min säsong. Jag känner ändå att jag kan ta ytterligare steg den här säsongen.

– Som jag sa tidigare tog det lite längre tid för mig att komma in i det nya än för andra spelare som kommit över, att det tog lite tid att komma in i spelet och klimatet som är här.

– Tittar man på spelsystem i Sverige är det väldigt upp styrt. Där vet man hela tiden vad man ska göra i egen zon, mittzonen och anfallszonen. Här är det lite grann mer att det som händer, händer. Klart att det finns spelsystem, men det är mer att köra samtidigt som det inte lika upp styrt som hemma och ganska svängigt ibland.

– Det är sådant jag fått vänja mig vid, att det är okej att ”chippa” ut pucken medan vi i Sverige alltid försöker hitta lösningar i stort sett överallt.

Calle Själin. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Du är en kreativ spelare, har du nu ställt om till hockeyn som spelas i AHL?

– Ja, det tycker jag. Det kommer mer och mer ju mer jag spelar. Här har jag fått en mer defensiv roll eftersom vi har många duktiga offensiva och powerplay-backar.

– Absolut hänger jag med upp och det är inte så att jag blivit en ”tokdefensiv” back, men det har blivit lite åt det hållet och att jag fått spela boxplay, vilket jag ändå trivs med.

– Jag känner att jag klarar det väldigt bra. Det var också vad jag kände då jag kom hit, att det jag ville utveckla i just försvarsspelet var hårdheten och lite sådant. Det känner jag också att jag tagit steg i. Speciellt förra säsongen, att det var ett område jag utvecklat.



Även Lucas Carlsson spelade för Charlotte Checkers under förra säsongen, men de båda har inte spelat speciellt ofta i samma backpar.



– Det har varit någon gång vi spelat tillsammans, men här rullar man runt ganska mycket under matcherna. Egentligen spelar man med alla någon gång. Det är inte som i Sverige att man har en backpartner hela tiden.



Fick du under förra säsongen några signaler om att du var aktuell för att kliva upp till Florida?

– Nej, egentligen inte. Det var ett tag under förra säsongen Florida låg på sitt ”cap hit” och kunde inte ha så många spelare uppe. Under en tid hade man bara sex backar uppe på grund av lönetak och allt sådant.

– Det gjorde att alla övriga backar kom ner hit. Bland annat var Lucas här nere i stort sett hela säsongen. Han var bara uppkallad någon sväng.

– Vi får se hur det blir den här säsongen, allt kan gå fort med många skador och då kan det hända någonting.



Med tanke på att allt var nytt för dig förra säsongen, hur upplevde du den senaste campen?

– Jag tycker ändå att det kändes bra. Nu var jag lite mer förberedd på vad som skulle hända, vilket var skönt.

– Det är tuffa camper. Dessutom var det 18 backar nu så det är många jag måste ta mig förbi, skrattar Calle Själin och fortsätter:

– Florida har många backar på kontrakt och det är lite så att man inte riktigt vet vad som händer. Det kan bli trejder eller vad som helst. Jag får se till att vara redo om det blir någonting.

Stänger dörren: "Vill verkligen ge det chansen"

– Tittar vi på backarna som är där uppe var det ganska väntat att jag skulle börja här den här säsongen också. Florida har, som sagt var, en väldigt bra och bred backsida.– Som jag sa gäller det bara för mig att göra mitt bästa här och vara redo om någonting händer.– Jag skrev på ett tvåårskontrakt och jag kommer vara här borta hela säsongen. Det är här jag vill vara och mitt mål är NHL och vad jag kommer sträva efter. Mina tankar är inte någon annanstans än här.– Jag kommer verkligen ge det chansen och vill känna att jag gjort allt jag kunnat för att få spela i NHL.

Varken Leksands Thomas Johansson eller andra svenska klubbar har nått fram med förfrågningar till Calle Själin personligen. Inte vad han själv vet i alla fall.



– Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag pratar med min agent och vi har sagt att jag kommer vara här och ge det chansen.

– Om det sedan är folk som hör av sig till honom vet jag inte, men jag har inte hört något därifrån. Jag vill, som jag sa, verkligen ge det chansen att få spela i NHL. Det är här jag ska vara.



Calle Själin och flickvännen Kajsa trivs dessutom bra vid sidan av hockeyn.



– Det är jättebra. Nu är vi några fler svenskar här. Nu är Kajsa med och vi trivs jättebra. Ett fint ställe och ett jätteskönt lag.

– Förra säsongen Lucas är och några finnar som vi kom jättebra överens med och som bodde i samma område.



Vad väntar närmast för dig och laget?

– På torsdag åker vi i väg på en liten ”roadtripp”. Vi möter Toronto i två matcher. Sedan har vi Rochester nästa vecka, så det är tre bortamatcher som väntar.

– Det är vad som står på schemat nu. Isak Rosén spelar i Rochester så det ska bli kul att stöta på honom lite igen.



Blir det lite extra surr mellan er?

– Vi får se… Det kanske blir ett litet tjuvnyp på honom nere i något hörn, avslutar Calle Själin med ett skratt.

Vännerna möts nästa vecka (Isak Rosén och Calle Själin). Foto: Ronnie Rönnkvist.

