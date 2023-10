ANNONS

Djurgården ledde med 4-2 inför tredje perioden mot Brynäs.

Då tappade DIF samtidigt som Brynäs stod för en stark vändning för att vända och vinna med 7-4 i stormötet.

Giganternas kamp utspelade sig i HockeyAllsvenskan under onsdagskvällen. De näst mesta mästarna Brynäs IF ställdes mot mesta mästarna Djurgårdens IF i en kamp mellan två av favoriterna att tävla om SHL-platsen till våren.

Hemmalaget Brynäs kunde då gå segrande ur kampen efter att ha vänt 2-4-underläge till seger 7-4 och fortsätta sin fina hemmaform i HockeyAllsvenskan.

Det blev en händelserik start på den första perioden med fyra mål inom de första 20 minuterna. Djurgården tog ledningen tidigt då David Blomgren sköt ett skott som Brynäsmålvakten Damian Clara släppte genom sig. Pucken stannade på mållinjen och backen Daniel Glad störtade fram och petade in 0-1-målet.

Strax därefter slarvade Djurgården i sitt försvarsspel och gav bort pucken till Tyler Kelleher som satte kvitteringen. DIF återtog sin ledning då Alexander Ytterell sköt ett skott som styrdes in av David Blomgren för 1-2. Bara en kort stund senare kom 2-2 då Kasper Larsen sköt ett skott som letade sig in bakom Viktor Andrén i Djurgårdsmålet.

Inom loppet av åtta minuter sköts fyra mål och ställningen var 2-2 efter första perioden.

– Det är två mål som vi inte vill släppa in. Det är ganska jämnt, en tajt match men vi ska verkligen försöka göra en bra period här i andra, säger Brynäsforwarden Jacob Blomqvist till TV4 i pausen.

Försvarsspelet var då en förbättringspunkt hos båda lagen.

– Det är mycket fram och tillbaka. Båda lagen har ganska mycket chanser. Det är lite ”Hawaii-hockey. Jag tycker att det studsar lite och båda lagen kanske är lite för spända. Det är helt okej av oss ändå, säger Ytterell.

Nyförvärven spräckte nollorna: “Äntligen”

I den andra perioden tog Brynäs över spelmässigt – men det var Djurgården som fick utdelning. Inget av nyförvärven Zach Magwood och Anton Gradin hade gjort mål sedan de värvades till Djurgården – men nu släppte det för båda två.

Magwood satte 2-3 med ett högt skott bakom Clara och i slutet av perioden kunde Gradin stötta in en passning från Albin Grewe då Djurgården kom i ett två-mot-ett-läge. Djurgården hade med andra ord tagit ledningen med 4-2.

– Det har tagit ett tag och jag har haft mina chanser men äntligen släppte det. Det är klart att man börjar tänka lite när målet inte kommer. Jag har haft bra chanser flera matcher i rad här och till slut satt den, säger Gradin.

Brynäs var då missnöjda med hur spelet såg ut efter 40 spelade minuter.

– Det är sådär, vi har lite tryck i andra men de gör mål på sina lägen. Vi måste få ner pucken djupt och komma in framför mål lite. Vi är lite runda och kommer inte riktigt in framför mål, säger Brynäskaptenen Johan Larsson.

Jättevändning av Brynäs – 5-0 i tredje perioden

Larssons ord kunde likaväl varit en profetia. Brynäs kom nämligen ut riktigt starkt i inledningen av tredje perioden. Först reducerade Theo Lindstein till 3-4 bara drygt två och en halv minut in i perioden.

Bara två minuter senare kom även kvitteringen då Tyler Kelleher sköt ett skott som gick i nät för hans andra mål i matchen. Brynäs hade då hämtat upp till 4-4 redan efter knappa fem minuters spel.

Brynäs fullbordade sedan vändningen med fem minuter kvar att spela. Djurgården hade precis haft powerplay men Zach Magwood tappade då pucken och Brynäs kunde kontra. Jack Kopacka sköt då 5-4 och Brynäs hade då tagit ledningen för första gången i matchen.

Hemmalaget säkrade sedan också segern då Anton Rödin satte 6-4 i tom kasse innan lagkaptenen Johan Larsson klev fram och fastställde slutresultatet 7-4. Brynäs vann alltså tredje perioden med 5-0 för att vinna matchen med 7-4.

Brynäs – Djurgården 7–4 (2-2,0-2,5-0)

Brynäs: Tyler Kelleher 2, Kasper Larsen, Theo Lindstein, Jack Kopacka, Anton Rödin, Johan Larsson.

Djurgården: Daniel Glad, David Blomgren, Zach Magwood, Anton Gradin.

