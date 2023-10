ANNONS

Anthony Mantha misslyckades med att skjuta ett enda skott mot mål i premiärförlusten mot Pittsburgh. När Washington i natt tar emot Calgary Flames så petas stjärnforwarden.

– Han är en offensiv spelare. Då behöver han skapa chanser och han måste producera, säger tränaren Spencer Carbery till Daily Faceoff.

Premiärmatchen mot Pittsburgh blev ingen höjdare för Anthony Mantha.

Den 29-årige Washington-forwarden lyckades inte skjuta ett enda skott på mål när Capitals nollades av Penguins med 0–4. Nu väljer nya tränaren Spencer Carbery att markera mot Mantha.

För Daily Faceoff bekräftar Carbery att Mantha kommer att ställas utanför laget i nattens möte med Calgary.

– Den största grejen är hans offensiv. Det är ingen hemlighet att han är en offensiv spelare. Han är ingen som ska döda utvisningar, ingen defensiv specialist. Han är en offensiv spelare. Då behöver han skapa chanser och han måste producera, säger Carbery till sajten.

Bara superstjärnorna tjänar mer denna säsong

Anthony Mantha anslöt till Washington i samband med trade deadline 2021. Då gav Capitals upp Jakub Vrána, Richard Pánik, ett förstarundeval 2021 samt ett andrarundeval 2022 för att landa forwarden från Detroit.

Under sin tid i Detroit snittade Mantha 0,64 poäng per match (194 poäng på 302 matcher), ett snitt som sjunkit till 0,49 poäng per match (58 poäng på 119 matcher) i Washington.

Den här säsongen tjänar Mantha 6,5 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 64 miljoner kronor. Med den lönen är han lagets fjärde bäst betalde spelare denna säsong, där bara Aleksandr Ovetjkin (124 miljoner kronor), Nicklas Bäckström (99 miljoner kronor) och Jevgenij Kuznetsov (79 miljoner kronor) tjänar mer än Mantha.

TV: Kommentatorerna häpnar: "Tror aldrig jag har sett det här"