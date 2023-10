ANNONS

Joel Persson blir Växjö Lakers trogen en lång tid framöver.

Lagkaptenen har kommit överens om ett sexårskontrakt med Växjö – vilket är det längsta avtalet i klubbens historia.

– Det är en trygghet för mig och klubben där vi vi vet var vi har varandra, säger Persson.

Växjö Lakers satsar på sin lagkapten och backstjärna i lång tid framöver.

Joel Persson hade egentligen kontrakt med Växjö Lakers fram till 2025 – men nu rivs det avtalet. I stället har parterna kommit överens om ett nytt sexårskontrakt som gäller fram till säsongen 2029/2030.

– Att ha kommit överens om ett så långt kontrakt känns väldigt bra. Det är en trygghet för mig och klubben där vi vi vet var vi har varandra. Att hitta ett samarbete över längre tid känns som en väldigt bra lösning för båda parter. Målet här i Växjö Lakers är alltid att vinna sista matchen varje säsong och stå som vinnare, säger Persson till klubbens hemsida.

Joel Persson stannar i Växjö till 2030

Persson är redan inne på sin sjätte säsong i Växjö men när det kontraktet är över kommer han vara 36 år gammal och kommer då ha kunnat göra 13 säsonger i klubben.

– När vi började prata så insåg vi ganska snabbt att vi ville samma sak. Vi hade samma bild av vad Växjö Lakers är och var vi ska vara. En fantastisk lösning för alla parter, för Joel själv, för organisationen och för alla fans som älskar att följa både oss och Joel, säger sportchef Henrik Evertsson.

Joel Persson har varit en av SHL:s bästa backar under sin tid i Växjö då han har gjort över 30 poäng under alla sina fem säsonger i Lakers. Under den tiden har han också varit med och vunnit tre SM-guld med klubben. Totalt har han gjort 311 matcher och 205 poäng sedan han värvades till Växjö från Hockeyettan 2017.

