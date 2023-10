Jonas Johansson har imponerat för Tampa Bay Lightning på försäsongen.

Nu bekräftar coachen Jon Cooper att svensken får starta mellan stolparna i NHL-premiären.

Inför årets säsong skrev Jonas Johansson ursprungligen på för Färjestad i SHL – men mindre än en månad sedan stod det klart att han lämnade FBK utan att ha gjort en enda match för klubben.

I stället skrev Johansson på för Tampa Bay Lightning i NHL.

Efter att stjärnkeepern Andrej Vasilevskij åkt på en skada som gör att han missar de första månaderna på säsongen har svensken fått chansen att bevisa sig under försäsongen.

Jonas Johansson har då gjort succé för Tampa Bay. Han vaktade kassen i tre träningsmatcher och släppte bara in två mål då han räddade 96 av 98 skott samt höll två nollor.

Efter att sin starka prestation belönas nu 28-åringen. Tampa Bays coach Jon Cooper bekräftar nämligen att Johansson kommer att få förtroendet mellan stolparna i NHL-premiären då “Bolts” ställs mot Nashville Predators under natten mellan tisdag och onsdag.

Jonas Johansson will start tomorrow night in net for #GoBolts.