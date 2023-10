Det har varit många och långa spekulationer kring Connor Hellebuyck och Mark Scheifeles framtider i Winnipeg Jets.

Men nu är det klart – duon stannar i Winnipeg och skriver identiska sjuårskontrakt.

Både Connor Hellebuyck och Mark Scheifele har haft kontrakt med Winnipeg Jets som löper ut nästa år. Det har varit mycket spekulation kring duons framtid då båda har ryktats kunna lämna klubben.

Men under måndagskvällen sker en vändning i storyn.

Winnipeg Jets bekräftar nämligen att stjärnduon förlänger sina kontrakt med klubben. Både Hellebuyck och Scheifele skriver identiska sjuårskontrakt som har en årslön på 8,5 miljoner dollar (cirka 93,2 miljoner kronor) för ett totalt värde på 59,5 miljoner dollar (cirka 652,3 miljoner kronor) vardera.

Hellebuyck blir därmed den fjärde bäst betalde målvakten i ligan. Båda spelarna kommer vara 38 år gamla när kontrakten löper ut och de har alltså chansen att spela hela sin NHL-karriär för Winnipeg.

HERE TO STAY 😤



Mark Scheifele and Connor Hellebuyck have signed identical seven-year contract extensions with an average annual value of $8,500,000. pic.twitter.com/vINkMjXh9b