Grigorij Denisenko har varit en jättetalang men har haft svårt att ta plats i NHL.

Efter att ha satts upp på waivers av Florida Panthers plockas han då upp av Stanley Cup-mästarna Vegas Golden Knights.

2018 draftades Grigori Denisenko som 15:e spelare av Florida Panthers och han sågs då som en av världens största hockeytalanger.

Ryssen var sedan enorm på två raka JVM-turneringar där han gjorde nio poäng på sju matcher två turneringar i rad. 2019 vann han då JVM:s poängliga och 2020 ledde han Ryssland till silver som lagkapten. Han blev då bland annat tacklad av Nils Höglander i semifinalen vilket ledde till att Höglander fick matchstraff.

Därefter har Denisenko däremot haft det svårt att ta plats i NHL. På tre år i Florida Panthers organisation har han endast gjort 26 matcher med 0+7 som facit. I fjol fick han däremot sitt genombrott i AHL med 36 poäng på 56 matcher.

Inför årets NHL-säsong bedömdes dock inte 23-åringen ta plats i Florida Panthers uppställning och han placerades då på waivers av Panthers. Därefter stod det dock klart att forwarden plockas upp av Stanley Cup-mästarna Vegas Golden Knights.

The Golden Knights have claimed forward Grigori Denisenko off waivers from the Florida Panthers. #VegasBorn