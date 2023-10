ANNONS

Tanken var att Felix Unger Sörum skulle återvända till Leksand.

Men då 18-åringen imponerat ordentligt i Nordamerika är det hela fortsatt oklart.

– Inget tempo som känns omöjligt att hänga med i, säger Unger Sörum om NHL.

Som 18-åring gör Felix Unger Sörum, född i norska Trondheim med Leksand som moderklubb, succé under Carolina Hurricanes försäsong. Säsongen 2022/23 tillbringade han mestadels i Leksands J20-lag, men fick även sju matcher i SHL. Under sommaren draftade så Carolina honom i andra rundan.



– Det var riktigt roligt mycket att ta in och roligt att se alla NHL spelare och arenan och allt runt omkring så det var sjukt coolt, berättar Felix Unger Sörum då hockeysverige.se frågar honom om hur första dagen på Carolinas camp var.



Var det en stor omställning hockeymässigt?

– Ja det skulle jag säga hockeyn är annorlunda här men jag försöker fortfarande inte ändra så mycket på mitt spel bara gå ut och spela.



Och socialt med att leva i Raleigh?

– Det är klart det är en liten omställning från lilla Leksand till USA, men vi är mest på hotellet och ute och äter lite ibland. Det är rätt fint här och bra väder, så jag måste säga att det är jättebra

Inte klart var han inleder säsongen

– Jag har fått mycket förtroende här så jag har bara försökt gått ut och spela mitt spel. Jag har spelat tre av fyra matcher här och det har varit sjukt roligt, hela upplevelsen alla man möter och spelar med och publiken runt om kring.– Dom har i princip bytt kedjor varje match beroende på vilka som spelar, så det finns inte riktigt någon jag redan skulle kunna säga som det har passat riktigt bra med.– Nu är det matchledigt i cirka tre dagar. Sedan är det Nashville borta och hemma. Vi får se om jag spelar någon av dom matcherna. Vi brukar få veta dagen innan vilka som ska spela.

Efter Felix Unger Sörums prestationer under Carolinas ”pre-season” är det inte riktigt klart vart han kommer inleda säsongen.



– Tanken är väl att jag ska tillbaka till Sverige och försöka ta en plats i Leksand men vi får se vad som händer.



Känner du dig mogen att redan nu testa NHL?

– Svår fråga att svara på, om man är redo. Det finns fortfarande mycket att utveckla i mitt spel på och av isen så jag vet faktiskt inte.

– Jag har testat på några matcher nu här och det är en tempoökning såklart och lite annan hockey, som jag sa innan. Samtidigt är det inget tempo som känns omöjligt att hänga med i, men jag har fortfarande mycket att utveckla.

Blir det Carolina eller Leksand för Unger Sörum säsongen 2023/24? Foto: Ronnie Rönnkvist.

