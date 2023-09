Elias Salomonsson har imponerat på Winnipegs träningsläger så här långt. I natt tvingades den svenske talangen dock utgå med en överkroppsskada efter en tackling från Ottawa-forwarden Angus Crookshank.

Det var drygt halvvägs genom den första perioden i nattens träningsmatch mellan Ottawa Senators och Winnipeg Jets som bortalagets svenske backtalang Elias Salomonsson tvingades lämna matchen.

I samband med att Salomonsson dumpade ned en puck i Senators zon så fullföljde hemmalagets forward Angus Crookshank med en tackling som tog illa på den unge svensken. Crookshank fick en tvåminutersutvisning för roughing, medan 18-åringen gick ut till omklädningsrummet efter smällen för att sedan inte återvända till spel

Jets meddelade mellan den första och andra perioden att svensken ådragit sig en överkroppsskada.

Angus Crookshank gets 2 minutes for roughing, for this hit.



Elias Salomonsson seems to have headed down the tunnel shortly after. #Sens #GoSensGo pic.twitter.com/9TSvObdS6c