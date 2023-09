Att laget går in i kommande Hockeyettan-säsong som en av de riktigt stora favoriterna är inga konstigheter. Men det är intressant att Brödernas/Väsbys trupp uppenbarligen är så imponerande att de tunga spelarförluster som gjorts helt glöms bort.



Brödernas/Väsby kliver in i den stundande Hockeyettan-säsongen som en av de riktigt stora favoriterna. Med all rätt. Truppen som satts samman med hjälp av de nya hamburgarmiljonerna är imponerande på alla sätt och vis.



Förhandssnacket har nästan uteslutande handlat om lovord kring hur sportchefen Tom Tärnström jobbat med kontinuitet och behållit stora delar av en trupp som var snubblande nära att nå Hockeyallsvenskan i våras och kryddat den med stjärnglans i form av till exempel Fredrik Forsberg, Joni Nikko, Gilbert Gabor och Linus Rotbakken. Med all