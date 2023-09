De går upp - och de åker ur: “Håller lite på dem”

ANNONS

Vilka åker ur? Vilka går upp? Och vilka har bäst utgångsläge av Stockholmslagen?

Hockeysverige.se har tagit hjälp av tidigare AIK- och landslagsspelaren, Mats Ulander föra att besvara just detta - dryga 24 timmar innan den allsvenska premiären.

– Det är klassiska lagen som kommer vara där uppe, säger Ulander.

I morgon inleds Hockeyallsvenskan. Enligt många den ovissaste på många år. Mycket beroende på att i årets upplaga finns hårt satsande lag som exempelvis AIK. Djurgården, Brynäs, Västerås, Södertälje, Björklöven och så vidare. Lag som under många år tillhört elitserien. Mats Ulander har ett långt förflutet som spelare i AIK, men även spelat VM. Han ser både positiva och negativa bitar med att vi idag hittar så pass många klassiska lag i Division 2, det vill säga Hockeyallsvenskan.



– Jag tror att bredden i svensk hockey har blivit större. Det är en väldigt liten skillnad mellan bästa och sämsta lagen, säger Mats Ulander och fortsätter:

– Vi har i princip 20-lag i Sverige som kan mäta sig med varandra. Nu har Småland verkligen kommit upp på kartan med flera lag, gamla Division 1-klubbar. Det är såklart både positivt och negativt. I det stora hela tror jag, som sagt var, att vi är bredare i svensk hockey.



Den idag 69-åriga före detta elitspelaren och elittränaren tycker att det kan vara dags att se över hur många lag vi ska ha i den högsta serien.



– Jag har min bestämda uppfattning. Rent geografiskt skulle man stycka upp serien i norr och söder. Vissa pratar om åtta lag i varje grupp, men jag kan till och med tänka mig tio lag i norra respektive södra. Det skulle mycket väl kunna fungera.



Givetvis ska lagen spela sig till en plats i SHL, men idag finns det inget Stockholmslag i vår högsta serie något som bekymrar Mats Ulander.



– Det är inget bra för hockeyn i stort. Dels handlar det om rekryteringen av spelare. Intresset för hockey i storstadsregionen får inte försvinna i och med att vi producerar rätt många spelare i det här distriktet. Det kan då bli en nackdel kring just rekryteringen om inget av lag från Stockholmsområdet spelar i högsta ligan. Jag tror att vi behöver det i svensk hockey. Plus att vi då har den här arenafrågan i Stockholm.

“De kan vara ett 'wild card'”

– Jag har kollat lite på hur Globen kommer se ut. Det ska vara klart innan VM 2025. Hovet ska bli en träningsarena fram till det att man ska bygga lägenheter där. Jag tror att det kan bli jättebra inför VM. Sedan hoppas jag, som AIK:are, att vi även kan få en arena i norrort.

Mats Ulander har själv aldrig spelat i det som idag heter Hockeyallsvenskan, men väl i vår andradivision för både Boden och Rögle. När han nu kikar över vilka lag som kan tänkas tillhöra toppen av serien är det inga överraskningar.



– Det är klassiska lagen som kommer vara där uppe. Dom har både resurser, ekonomi och intresse. Det är förstås Brynäs och Björklöven. Vi får inte ta bort Djurgården. Västerås ser intressanta ut och sedan också Södertälje och AIK. Just AIK kan vara ett ”wild card”. Det är lagen jag tror kommer topp sex.

– Under där handlar det om Mora, Karlskoga och Almtuna. Mora ser också ganska starka ut. Tyvärr blir det Östersund och Smålandslagen i nedre delen av tabellen.



Är fyra lag från Småland i Hockeyallsvenskan något för mycket?

– Ja, jag kan tycka det. Jag pratade precis med (Roger) Forsberg som tränar Östersund. Han har varit i Boden och jag tycker det skulle vara kul om just Boden hade fått chansen att vara med.

– Nu är Björklöven det lag som kommer längst norrut ifrån. Det hade nog varit bra om vi hade haft en lite mer jämn fördelning över landet.

– Sedan handlar det såklart om prestationen. Det finns många bra Division 1-klubbar i södra Sverige med spelare som har en fin utveckling. Då blir det såklart också dom lagen som kommer upp.

Niklas Persson och Mats Ulander. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Mats Ulander spelade mellan 1974 och 1984 för AIK. Efter att AIK haft några tuffa säsonger i Hockeyallsvenskan tycker han idag kunna skönja ljuset vid horisonten.



– Jag är jättepositiv med ”Pajen” (Niklas Persson) som sportchef. Jag har lyssnat till hans åsikter och vad han tycker. Det verkar jätteseriöst och bra. Dessutom har AIK tagit in Fredrik Stillman som styr upp det taktiska med backarna. Målvakterna är en annan fråga, men där är jag mer osäker.

Tror du det blir AIK eller Djurgården som först av Stockholmslagen att ta klivet tillbaka till SHL?

– Djurgården har en kortare väg. AIK har en lite längre väg. Blir det en ändring i seriesystemet går båda lagen upp. Det måste hända någonting och det handlar om stora TV-pengar och intresse. Även fast jag har ett AIK-hjärta tror jag att Djurgården går upp före oss.

De går upp - och de åker ur: “Håller lite på dem”

Mats Ulander tror att det kommer bli en attraktiv Hockeyallsvenskan 2023/24 med många spännande profiler att kika lite extra på.



– Brynäs har Johan Larsson, det gamla NHL-proffset, som är över 30 strecket. Anton Rödin är också ett namn jag tycker man kan titta lite extra på. Sedan har vi Tyler Vesel som är en väldigt skicklig center som kan bli bra för Brynäs. Simon Bertilsson en hård back som har spelkvalitéer.

– I Björklöven har vi Nick Schilkey. Poängkung med arbetsmoral. Dessutom har Björklöven den tidigare landslagsbacken Daniel Rahimi som alltid är bra defensivt. En ledartyp.

– Djurgården har förstås Marcus Krüger, men också den underhållande spelaren, Linus Klasen. Han kan göra det oväntade. Givetvis också trotjänaren Daniel Brodin.

– I AIK vill jag lyfta fram Daniel Muzito-Bagenda och Richard Gynge. Jag har inte så bra koll på dom nya spelarna mer än Gerry Fitzgerald från Björklöven som eventuellt kan bli riktigt bra för AIK.

– Sedan finns det såklart många fler profiler i flera av lagen, men här är i alla fall några som jag tycker att man ska titta lite extra på under säsongen.

Linus Klasen och Johan Larsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilket lag tror du kommer gå upp till SHL den här säsongen?

– Brynäs. Jag är lite Brynäs-fan efter AIK. Jag skulle till just Brynäs på 1970-talet så jag håller lite på dem.



Vilket lag åker ur?

– Jag tror att Kalmar får det lite svårt och att Nybro och Tingsryd är lite starkare. Västervik tror jag är det bättre av Smålandslagen.



Vilka åker ur SHL och hamnar i Hockeyallsvenskan kommande säsong?

– Den var svårare, men jag är inte något fan av Malmö så jag säger att dom åker ur.

