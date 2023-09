Steven Stamkos kontrakt med Tampa Bay Lightning löper ut nästa år.

Men enligt honom har klubben inte hållit ett enda samtal med honom att förlänga avtalet.

– Om jag ska vara helt ärlig så är jag besviken – jag hade inte förväntat mig att vi inte skulle prata om det alls, säger Stamkos.

Snart går Steven Stamkos in i sin elfte raka säsong som lagkapten för Tampa Bay Lightning men det riskerar då att bli en säsong av osäkerhet.

Stamkos kontrakt med “Bolts” löper nämligen ut nästa år och på en pressträff under onsdagen berättar stjärnan att klubben inte har hållit en enda kontraktsförhandling med honom – mot hans egen önskan.

– Om jag ska vara helt ärlig så är jag besviken över bristen av samtal om ett nytt kontrakt. I slutet av förra säsongen så uttryckte jag en önskan om att få något klart innan träningslägret skulle börja. Vi har inte haft en enda konversation om det än, säger Stamkos.

33-åringen skrev sitt senaste kontrakt 2016 där han har en årslön på 8,5 miljoner dollar (cirka 93,8 miljoner kronor). Nu menar centern att han gärna har ett nytt kontrakt på plats så snart som möjligt.

– Jag är redo att diskutera när som helst. Jag hade inte förväntat mig att vi inte skulle prata om det alls.

