För några år sedan var Josh Bailey en riktigt vass poängspelare. Den här sommaren har han nu blivit trejdad, utköpt - och skrivit ett tryoutkontrakt.

Så sent som säsongen 17/18 gjorde Josh Bailey 71 poäng på 76 matcher i New York Islanders-dressen efter att ha bildat ett fint radarpar med John Tavares. Den fina säsongen gjorde att han belönades med ett kontrakt värt fem miljoner dollar per säsong, till 2024. Sedan dess har han gjort 56, 43, 35, 44 och 25 poäng - och i somras valde New York Islanders att trejda bort Baileys kontrakt till Chicago Blackhawks - som också fick ett andrarundeval för att ta emot kontraktet. Detta efter totalt 580 poäng på 1057 NHL-matcher, fördelade över 16 säsonger, i Islanders tröja. Chicago köpte direkt ut Bailey, vilket gjorde 33-åringen till free agent.

Efter att ha gått klubblös hela sommaren har forwarden nu till sist skrivit på för en klubb - men han får nöja sig med ett tryoutkontrakt tills vidare. Josh Bailey har nämligen sajnat ett provspelsavtal med Ottawa Senators, meddelar klubben. Han får därmed klubbens försäsongsläger på sig att spela till sig ett riktigt avtal med klubben.

Ottawa har under sommaren redan förstärkt forwardssidan med bland annat Dominik Kubalík, Vladimir Tarasenko - och Oskarshamnsstjärnan Jiri Smejkal.