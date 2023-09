ANNONS

Under fredagskvällen spelades de sista träningsmatcherna innan premiären i HockeyAllsvenskan om en vecka.

Då vann Västerås stort efter nyförvärvets hattrick medan Linus Videll låg bakom Södertäljes seger.

Västerås tog en storseger i sitt genrep inför HockeyAllsvenskan.

Det blev hela 6-2 mot Almtuna för VIK som hade en 3-0-ledning redan efter första perioden. Mannen som låg bakom 3-0-ledningen heter Kyle Topping.

Västerås kanadensiske nyförvärv hade stor show då han fullbordade ett hattrick. Först bröt han in och satte 1-0 redan efter 50 sekunders spel. Därefter utökade Topping till 2-0 då han kom i ett fritt läge och skickade in pucken bakom målvakten Marcus Johansson som inlånad från Wings i Hockeyettan. 3-0 kom sedan i spel fem-mot-tre då nye backen Kalle Loponen hittade in till Topping som kunde lägga upp pucken i nättaket.

Kyle Topping hade då fullbordat ett hattrick efter 14:31 minuters spel.

Västerås hade sedan full kontroll på resten av matchen då Marcus Bergman satte 4-0. Almtuna chockade däremot i tredje perioden med två mål inom loppet av 13 sekunder då junioren Adrian Zetterberg gjorde 4-1 och 4-2 kom genom William Eriksson.

VIK-tränaren Karl Helmersson tog då timeout och bara en halv minut senare kom 5-2 då 17-årige schweizaren Jan Dorthe satte sitt första seniormål för Västerås. Eric Engstrand fastställde sedan slutresultatet 6-2 med ett mål i matchens slutminuter.

Västerås avslutar då försäsongen med fyra raka vinster efter att ha inlett med tre raka förluster. För Almtunas del blev det tre vinster och fyra förluster under försäsongen.

På fredag 22 september möts de båda lagen igen i den allsvenska premiären.

Västerås – Almtuna 6–2 (3-0,1-0,2-2)

Västerås: Kyle Topping 3, Marcus Bergman, Jan Dorthe, Eric Engstrand.

Almtuna: Adrian Zetterberg, William Eriksson.

***

Södertälje SK vinner också under fredagskvällen efter en svängig match mot Karlskoga.

SSK tog ledningen genom Dominic Turgeon i den första perioden som fortsatte bra efter att ha gjort två mål i onsdags mot Almtuna. I den andra perioden vände sedan Karlskoga på matchen genom mål av backarna Wilhelm Westlund och Albert Lyckåsen.

Sedan klev SSK-stjärnan Linus Videll in i handlingarna.

Videll spelade fram till Filiph Engsund som kvitterade till 2-2 men Karlskoga tog tillbaka sin ledning genom Kalle Jellvert i powerplay.

Videll kvitterade till 3-3 i slutet av den andra perioden och eftersom det inte blev några mål i tredje perioden väntade förlängning. Där snodde Videll åt sig pucken och kom i ett fritt läge. Han passade då fram till Emil Alba som satte det avgörande 4-3-målet. Linus Videll gjorde alltså tre poäng, 1+2, i vinsten.

Södertälje stänger då boken för försäsongen med sex vinster på åtta matcher. För Karlskogas del blev det tre vinster och fem förluster under försäsongen. Om en vecka börjar HockeyAllsvenskan då Karlskoga ställs mot Östersund hemma medan Södertälje möter Mora borta i premiäromgången.

Södertälje – Karlskoga 4–3 e. sd (1-0,2-3,0-0,1-0)

Södertälje: Dominic Turgeon, Filiph Engsund, Linus Videll, Emil Alba.

Karlskoga: Wilhelm Westlund, Albert Lyckåsen, Kalle Jellvert.

