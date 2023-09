ANNONS

Redan på matchvärmningen kom första smällen som stoppade Kalle Östman från spel. Sex minuter in i premiären kom sedan nästa när Justin Kloos behövde få vård efter en smäll. Till slut förlorade Leksand premiären mot Örebro med 3–5.

– Det är klart det är tufft, säger Patrik Zackrisson i TV4 om skadorna.

Leksand fick en bra start på SHL-säsongen när Marek Hrivík satte 1–0 mot Örebro redan en dryg minut in i SHL-premiären, men fick kort därefter sin andra skadesmäll för dagen kort därefter.

Kalle Östman hade redan på matchvärmningen skadat sig och kom inte till spel. Det gjorde inte heller Justin Kloos efter att han sex minuter in i matchen mot Örebro fått en smäll i en närkamp med Oliver Eklind. Forwarden som gjorde comeback under kvällen efter en stressfraktur i handleden tog emot sig med just handen och kunde sedan inte komma tillbaka till spel.

Innan Kloos klev av hann han med en assist till Hriviks 1–0-mål.

– Man spelar efter förutsättningarna, men det är klart vi har tappat några bra spelare under försäsongen och tappat några bra spelare här idag. Det är klart det är tufft, men vi har ett bra lag och bra sammanhållning. Vi får spela efter förutsättningarna, det är vad det är, säger Patrik Zackrisson i TV4.

Föll ihop sent: "Blir lite vilsna, panikartat"

Leksand hade 2–0 med sig in i den andra perioden men fick där se Jonathan Lekkerimäki göra sitt första mål i Örebro i ett powerplay innan man i den tredje även släppte in 2–2 efter en knapp minut av spel.

Nyförvärvet Lukas Vejdemo återtog sedan ledningen för Leksand i powerplay, men fick kort därefter se hur hans lag föll ihop. Tre mål under de sista elva minuterna av matchen vände det hela för Örebro som till slut vann med 5–3.

– Vi blir alldeles för passiva. Vi spelar stabilt och kontrollerat försvarsspel i de två första perioderna. Sen tycker jag att vi blir alldeles för spretiga och släpper mitten, vi tappar markeringar och blir lite vilsna, lite panikartat, säger Patrik Zackrisson i TV4.