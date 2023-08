ANNONS

Den ryska backen Ilja Ljubusjkin trejdas till Anaheim. Efter en fin säsong i Buffalo Sabres är 29-åringen nu klar för sin fjärde klubb på mindre än tre säsonger.

Ilja Ljubusjkin var en del av Buffalo under året och spelade runt 16 minuter per match under säsong. Det blev också 14 poäng på 68 matcher, vilket är den bästa poängtotalen hittills i karriären.

Någon fortsättning i Sabres blir det dock inte.

Under natten till lördag blev 29-åringen trejdad till Anaheim mot ett val i fjärderundan 2025. Samma val som Ducks fick efter att ha trejdat John Klingberg till Minnesota tidigare under året.

– Vi är glada över att addera Ilja till vår blålinje då vi har letat efter en högerfattad back under sommaren. Han är stor, fysisk och en hårdhudad back som kan döda utvisningar och göra oss svårare att spela mot, säger general manager Pat Verbeek.

Ilja Ljubusjkin kom till NHL 2018 efter att ha spelat för Lokomotiv Jaroslavl i KHL. Det har totalt blivit 279 matcher i världens bästa liga för klubbar som Arizona, Toronto och Buffalo.

