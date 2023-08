ANNONS

Under sommaren har det varit rörigt kring Leksand och dess årsmöte där en ny ordförande ska väljas.

I kväll ska årsmötet återupptas – och då hotar valberedningens ordförandekandidat Kajsa Rosén att hoppa av om medlemmarna inte godkänner valberedningens förslag.

– Det är medlemmarna som bestämmer. De röstar. Därför är det viktigt att valberedningens förslag är tydlig med konsekvenserna, säger Rosén till Falu-Kuriren.

Det har varit kaosartat i Leksands IF under sommaren då årsmötet i juni fick ajourneras och klubben har inte kunnat tillsätta en ny ordförande än. Under tisdagskvällen ska årsmötet återupptas i hopp om att kunna komma överens.

Bakgrunden till det hela är att valberedningen nominerat kandidater till styrelsen som det råder delade meningar om huruvida kandidaterna verkligen ska vara valbara, om valberedningen verkligen följer stadgarna. Enligt uppgifter ska valberedningen ha brutit mot stadgarna då fyra av de föreslagna styrelsemedlemmarna inte ska ha varit medlemmar innan 30 april 2023, vilket de måste vara för att vara valbara till den ideella styrelsen. Samtidigt har det dessutom funnits kritik mot Leksand att medlemmar inte varit röstberättigade då de varit medlemmar för kort tid.

Valberedningens plan är att Leksands IF ska gå från att ha två skilda styrelser till att ha en och samma styrelse för aktiebolaget och föreningen, något som kallas för en speglad styrelse.

Nu säger då valberedningens ordförandekandidat Kajsa Rosén att hon, och resten av styrelsen, kommer att hoppa av om inte medlemmarna släpper igenom samtliga ifrågasatta namn i LIF-styrelsen samt godkänner att styrelserna speglas.

– Jag tänker så här. För mig var det så att när jag fick förfrågan om det här uppdraget så var det under förutsättning att styrelsen skulle vara speglad. Det gäller väl de andra kandidaterna i valberedningens förslag också, säger Rosén till Falu-Kuriren under måndagen.

Alltså om valberedningens förslag inte godkänns kommer flera högt uppsatta inom Leksand att lämna sina uppdrag.

– Det är medlemmarna som bestämmer. De röstar. Därför är det viktigt att valberedningens förslag är tydlig med konsekvenserna. Så tänker jag, säger Kajsa Rosén.

“Omöjlig sits”

Valberedningens styrelseförslag är dock inte det enda som ligger uppe för röstning. Även ett förslag från medlemmarna finns och i det förslaget är Erik Söderman ordförande. Han svarar nu efter Kajsa Roséns hot att hoppa av om valberedningens förslag inte godkänns.

– Ja, vad ska man säga? Läste artikeln (där Kajsa Rosén intervjuas) och kan bara konstatera att Kajsa (Rosén) tycks säga en sak till er och så diskuteras det annat i andra forum. Allt som allt försätter hennes och valberedningens agerande oss av medlemmar nominerade personer i en omöjlig sits, säger Söderman till Falu-Kuriren och fortsätter:

– Låt säga att medlemmarna går på deras förslag. Vem ska ta hand om aktiebolaget? Ska Kajsa låta skeppet sjunka om hon inte får som hon vill? För det finns ju inget alternativ till bolagsstyrelse. Tiden har ju varit extremt knapp för alternativet att få fram namn ens till den ideella styrelsen.

Erik Söderman säger sedan också att han tycker det är “väldigt provocerande” att valberedningen försöker kringgå stadgarna för att få igenom sitt förslag.

Under tisdagskvällen ska årsmötet återupptas då Leksands medlemmar ska försöka komma överens om en ny ordförande.

