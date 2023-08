ANNONS

Han gjorde sin första NHL-säsong som ordinarie - men det var ändå inte helt givet att New Jersey skulle vilja förlänga kontraktet. Då valde Jesper Boqvist att skriva på för de regerande Presidents' Trophy-vinnarna Boston Bruins.

– New Jersey velade lite fram och tillbaka - då kunde man lika gärna ta chansen och känna var jag kunde ta nästa steg, berättar Boqvist för hockeysverige.se.

35, 28, 56 och 70. Det är antalet matcher Jesper Boqvist gjort i NHL per säsong, sedan flytten från Brynäs 2019. 19, åtta, sju, noll är antalet matcher han gjort i AHL. Förra säsongen var alltså den första som den tidigare SHL-stjärnan inte behövde göra något besök i AHL-klubben Utica Comets.

Nu laddar Jesper Boqvist upp inför nästa NHL-säsong hemma i Gävle. Han kör fysen med lillebror Adam Boqvist och Floridabacken Lucas Carlsson, och kör på is tillsammans med ett gäng bestående av andra Gävlebördiga NHL-spelare. Det upplägget har Boqvist kört under flera år. Men det finns en stor skillnad. Den här gången förbereder sig 24-åringen inte för en säsong i New Jersey Devils - utan i Boston Bruins.

Devils hade chansen att behålla rättigheterna till svensken även kommande säsong, men valde att inte ge honom ett så kallat "qualifying offer". Det gjorde att Boqvist blev free agent och kunde välja fritt bland de anbud han fick. Valet föll då på Boston, efter ett par veckor som free agent.

– Till att börja med var ju allt nytt. Jag hade inte varit med om det här förut och visste inte hur jag skulle tackla situationen. Men med Boston kändes det skitbra. Jag pratade med coachen (Jim Montgomery) och det kändes bra i magen. Då var det inget att tveka på egentligen, säger han.

“Hade ingen annan tanke än att jag skulle stanna”

Men ett klubbyte var inget han hade räknat med. De initiala rapporterna pekade snarare mot en fortsättning i New Jersey.

– Jag hade ett rätt bra surr med klubben och veckorna efter säsongen hade jag egentligen ingen annan tanke än att jag skulle stanna. Sen tog det ett tag, och egentligen sista dagen innan jag skulle bli free agent kom de och sa att de inte hade tänkt ge mig ett “offer”.

– Det var speciellt att gå runt och vänta på någonting som det sen inte blev något av. Det var annorlunda, men något jag drar lärdom av. Jag visste inte riktigt vad jag kunde förvänta mig.

Blev du besviken när du inte fick ett “qualifying offer”?

– Ja, eller…till en början var det snack om att de ville förlänga ändå. De velade lite fram och tillbaka och sen skulle de inte förlänga. Sen ville de kanske förlänga…Det blev ett litet velande fram och tillbaka. Då kunde man lika gärna ta chansen och känna efter var jag kunde ta nästa steg.

– Det kändes som sagt skitbra med Boston och jag fick en bra känsla av dem. Det känns skitkul och inspirerande.

Boqvist sköt tio mål under säsongen. Foto: Bildbyrån

Det blev 21 poäng på 70 matcher i grundserien, och sex poänglösa slutspelsmatcher, i det som kom att bli Jesper Boqvists sista säsong i New Jersey-tröjan.

– Det var väldigt skoj att jag fick spela så pass mycket såklart, även om jag önskade att det var ännu mer. Jag spelade i ett väldigt bra lag och fick vinna mycket matcher och en första möjlighet att spela slutspel. Det var väldigt lärorikt och skoj.

– Jag kände att det var dags för mig att ta nästa steg till den säsongen och bli ännu mer etablerad i NHL. Överlag var det ett bra år, även om jag hade några dippar.

New Jersey har under svenskens år i klubben gått från att vara ett av NHL:s sämsta lag till att nu bli en mer eller mindre legitim Stanley Cup-utmanare.

– När jag kom över hade de varit sämre i några år. Men i princip alla i laget har varit i samma ålder och alla har tagit steg. Vissa större än andra. Nu på senare tid har vi haft bra grabbar som kommit in också, med (Erik) Haula,(Ondrej) Palat och Dougie Hamilton. De kom in och förstärkte den unga kärna som vi hade.

“Hade sett fram emot att få spela med honom”

Nu byter Boqvist NHL:s tredje bästa grundserielag mot laget som vann grundserien med förkrossande 22 poängs marginal - och slog alla tiders vinst- och poängrekord.

– Det känns som att både Boston och jag ser att jag kan ta mer steg, och det är något vi ska göra ihop. Jag ska bara åka dit och göra det så bra som möjligt.

– Jag har varit på väg att ta ett stort steg de senaste två åren, känns det som. Jag tycker jag är redo att visa vem jag kan vara där borta.

Nyligen kom beskedet att Patrice Bergeron lägger av. Hur reagerade du på det beskedet?

– Jag har aldrig träffat honom, men jag har ju mött honom några gånger. Jag såg verkligen fram emot att komma och spela med honom och lära mig saker av honom. Det hade varit en cool upplevelse. Det finns inte så många som är så bra som han är på allting, eller som har den respekten han har i ligan av alla som känner honom eller har mött honom. Jag hade sett fram emot chansen att få spela med honom, och sen kom det där beskedet.

Patrice Bergeron. Foto: Bildbyrån.

Bostons, på pappret, tunna centersida har varit en snackis efter Bergerons avsked. Charlie Coyle och Boqvists tidigare lagkamrat från New Jersey, Pavel Zacha, ser ut som lagets två toppcentrar. Men kanske kan det öppnas upp en lucka för lagets nye svensk där bakom.

Ser Boston dig främst som center eller ytterforward?

– Det är nog lite som tidigare, det är lite blandat. Jag kan spela både och. Det är bara upp till dem, var de vill ha mig och anser att jag är bäst. För min del spelar det egentligen ingen roll.

Jesper Boqvist skrev på ett ettårskontrakt värt 775 000 dollar.

Känner du att du spelar för din framtid i NHL den här säsongen?

– Absolut, så är det. Så är det varenda dag där borta och jag tar inget för givet. Det är bara att ta vara på varje dag och på varje chans man får. Men det är inget nytt för mig. Det är bara att göra det så bra som möjligt, avslutar han.