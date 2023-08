ANNONS

Anaheim har säkrat upp en av sina viktigaste pjäser. Stjärnforwarden Troy Terry har skrivit på ett avtal till 2030.

Troy Terry fick sitt stora genombrott säsongen 21/22, då han sköt 37 mål och gjorde 67 poäng. Den gångna säsongen gjorde han 23 mål och 61 poäng på 70 matcher. Hans kontrakt löpte ut efter säsongen, och han ansökte om att få sin nya lön bestämd i skiljedomstol.

Men precis som väntat behövde ingen oberoende domare kliva in och bestämma stjärnans nya kontrakt. Under onsdagskvällen kom till sist parterna överens om ett nytt avtal. Troy Terry har skrivit på ett nytt sjuårskontrakt med Anaheim - och får totalt 49 miljoner dollar under de sju åren. Det motsvarar ungefär 520 miljoner svenska kronor med dagens växelkurs.

Troy Terry blir bäst betald i laget

Lönetaksträffen på sju miljoner dollar gör honom till lagets bäst betalde spelare. Backen Cam Fowler var tidigare lagets högst avlönade spelare, med en snittlön på 6,5 miljoner dollar per säsong.

Troy Terry har tillhört Anaheim hela NHL-karriären, efter att han draftats av klubben i femterundan av draften 2015. Han har totalt gjort 176 poäng på 274 matcher i Duckströjan.

Det återstår att se hur länge Terry blir lagets bäst betalde spelare. Även den 22-årige storstjärnan Trevor Zegras ska nämligen ha ett nytt avtal inför nästa säsong, efter att hans rookieavtal löpt ut under sommaren.

