Miks Indrasis sänkte Tre Kronor i VM-kvartsfinalen i våras.

Nu är lettländaren klar för allsvenskt spel med Brynäs.

– Det är en storklubb i Sverige, säger Indrasis.

Miks Indrasis prickade in det matchvinnande målet i vårens VM-kvartsfinal mot Tre Kronor efter i den tredje perioden fintat bort Skellefteåstjärnan Pär Lindholm innan han överlistade Lars Johansson.

Indrasis och hans lettiska landslag gick sedermera och vann ett historiskt lettiskt VM-brons, i en turnering där 32-åringen noterades för sex poäng (2+4) på tio matcher. Nu väntar spel i Sverige för forwarden.

Skriver ettårskontrakt

Via sin hemsida meddelar Brynäs att Indrasis är klar för klubben.

– Det känns väldigt bra och spännande att komma till Brynäs, det är en storklubb i Sverige och att testa på spel i Sverige har alltid varit något som lockat, att nu få den möjligheten i en klubb som Brynäs känns väldigt inspirerande, säger Indrasis.

Spelat tio VM-turneringar

På meritlistan har Indrasis tio VM-turneringar, två OS och tio säsonger i KHL.

– Vi är nöjda över att kunna få in en så här bra och etablerad spelare som Miks. Det är en spelare för första-andrafemman som vi hoppas väldigt mycket på. Han har levererat på toppnivå under en längre tid och att få in en spelare av Miks kaliber är väldigt viktigt för våra ambitioner att återta vår plats i SHL, säger sportchefen Johan Alcén.

Den gångna säsongen spelade Indrasis i tyska Schwenninger Wild Wings, där han noterades för 29 poäng (9+20) på 53 matcher.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2023/24.

