Nybro fortsätter sin satsning i Hockeyallsvenskan. Nästa spelare in är Maxim Golod, senast i Indy Fuel i ECHL.

– Han är en smart spelare med mycket "skills", säger sportchefen Rasmus Aro.

Maxim Golod är klar för Nybro. Forwarden stod under den gångna säsongen för 49 poäng på 52 matcher i ECHL och fick även göra fyra matcher i AHL.

Till nästa säsong kommer kanadensaren lämna Nordamerika för spel i Hockeyallsvenskan och Nybro.

– En ung kanadensisk forward som har sina styrkor i det offensiva spelet, han är en smart spelare med mycket "skills". Han har gjort en del matcher i AHL men framförallt levererat bra i ECHL. Det ska bli spännande att se honom i Europeisk hockey, säger Rasmus Aro.

“The sky is the limit”

Det blir första gången som 22-åringen lämnar Nordamerika. Sedan tidigare spelade han i juniorligan OHL innan han skrev NHL-kontrakt med Anaheim Ducks. Något spel i NHL blev det dock aldrig, men det blev 38 matcher i AHL innan trejden till Chicagos organisation i början på mars tidigare i år.

– Jag är väldigt glad över möjligheten att få spela för Nybro Vikings i Hockeyallsvenskan. Det är i mina ögon ett lag på frammarsch, speciellt efter förra säsongens framgångar. Jag har bara hört bra saker om personalen, tränarna, staden och supportrarna vilket gjorde att det var ett enkelt beslut för mig att välja Nybro. Jag ser framemot att lära mig mer om den svenska kulturen och bo i Sverige. Jag har höga förväntningar på mig själv och laget och att vi kan göra något bra tillsammans, I hope "the sky is the limit this season", säger spelaren själv.

Nybro har nu 13 forwards på kontrakt till nästa säsong.

