New York Rangers skriver ett broavtal med K'Andre Miller. Den 23-årige backen har skrivit på för två nya år på Manhattan.

Ända sedan han anslöt till New York Rangers från collegeligan NCAA har K'Andre Miller varit en given back i lagets topp sex-uppsättning.

Han kommer från karriärens bästa säsong med 43 poäng på 79 matcher. Efter den gångna säsongen blev bjässen en restricted free agent, men nu har parterna enats om en förlängning.

Det blir ett så kallat broavtal där parterna endast skriver på för två år för att se hur utvecklingen blir. Även när det här kontraktet går ut kommer han vara en restricted free agent.

🔑 OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with defenseman K’Andre Miller on a two-year contract extension. 🔑 pic.twitter.com/wOXVXwTqdZ