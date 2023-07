ANNONS

Uppemot 15 000 spelare har spelat i den högsta serien sedan 1922. För Hockesysverige Plus läsare rankar Ronnie Rönnkvist de 500 spelare som gjort störst avtryck i svensk hockey på olika sätt.

I dag: Plats 100 till 76.

Fick spela med legendarerna: “Herregud de hade ju varit mina idoler”

Var juniorlandslagsman – i fotboll: “Spelade i Brommapojkarna”

Gjorde allt för att ta en plats i Detroits superlag: “Wikegård sådde ett litet frö”

Flyttade till Sverige – blev av med körkortet direkt: “Körde för fort helt enkelt"

Från IF Tunabro. Hängde tre kassar på Vladislav Tretiak vid VM 1977. Avgjorde dessutom SM-finalen mellan Leksand och Brynäs 1975. Gjorde tre säsonger i NHL/WHA mellan 1976 och 1979 då ha representerade Minnesota North Stars, Vancouver Canucks och Winnipeg Jets. Efter tiden i Nordamerika spelade han även för HV71, Düsseldorfer, HV71 och IK VIK-Hockey. Årets junior 1973. Sveriges All Star team 1976. Avco Cup mästare 1979. Spelade fem VM samt ett Canada Cup.

”Det var ganska tufft i början då jag kom till Minnesota och det hände att man sköt puckar efter mig ibland på träningarna. Det var ju mycket som jag inte förstod. Då gick det inte heller att ta reda på hur saker och ting fungerade där borta som det gör i dag.”

Roland Eriksson.

Brynäs IF guldhjälte från 2012. Son till Jan-Erik Silfverberg och brorsbarn till Conny Silfverberg. Fostrades i Brynäs, men lämnade för Ottawa Senators 2012. Redan säsongen efter gick resan vidare till Anaheim Ducks där han fortfarande spelar. Vinnare av Guldpucken, Rinkens Riddare, Vinnare av Guldhjämen samt Stefan Liv Trophy 2012. Har spelat tre VM, ett OS samt ett World Cup.

”Jag startade då med 34 matcher för Binghampton i Ottawa-organisationen, berättade Jakob Silfverberg då hockeysverige.se träffade honom i katakomberna på hans gamla hemmaarena, Gavlerinken-

- Efter det åkte jag upp till Ottawa och spelade lite drygt 50 matcher, så jag var ganska färsk då jag kom till Anaheim. När jag väl fick höra att jag skulle dit visste jag inte ens vart Anaheim låg eftersom vi aldrig spelat på västkusten. I och med lockouten spelade vi bara mot laget i vår conferens.

- Det blev såklart en lite chock och jag fick börja fundera över vilka spelare som spelade där. Agenten sa tidigt att Viktor Fasth spelade där. Viktor kände jag lite från några landslagsmatcher. Han ringde mig en eller två dagar efteråt så jag pratade lite med honom och fick lite klarhet i hur det var i Anaheim.

- Sådana saker går fort och, som jag sa, blev det en liten chock eftersom man aldrig vet när det kommer hända. Efter säsongen satt jag med Ottawas organisation, alla var nöjda och allt var så bra. Sedan gick det ett par månader, ”tjopp” så var det över. Allt gick på fem minuter ”Tack för din tid, nu ska du vidare”.

Jakob Silfverberg.

”Garvis” kallad. Från Kiruna AIF till Skellefteå AIK i mitten av 1950-talet. Spelade sedan mellan 1963 och 1975 för Södertälje SK innan han avslutade som spelande tränare i Åkers IF. Liten ettrig forward som faktiskt avslutade karriären som back. Stor hjälte med sitt 4-4 mål mpt Sovjet då Sverige vann guld vid VM 1957. Var även med i guldlaget 1962. Bror till Sören, Östen och Börje Määttä. Tog som tränare Djurgårdens IF till final säsongen 1978/79. Spelade fem VM och ett OS. Eilert Määttä avled 2011.

”Det är så många minnen från VM 1957 och så länge sedan. Att komma in på stadion inför 50 000 åskådare var stort. Matchen blev flyttad till utomhus då hallen vi spelat i tidigare bara tog 16 000 och intresset var så enormt för matchen. Läkaren Bengt Axelsson som begärde in ett piano till omklädningsrummet som han spelade på i pauserna.

”Helan går” får vi inte glömma då vi stod uppställda för nationalsång och Du gamla du fria inte spelades. Då vände sig Lasse Björn om på prispallen och tänkte att grabbarna inte kunde ”Du gamla du fria”, så han drog till med Helan går för den visste han att vi kunde. Efter matchen satt vi i en rund pool på stadion, drack champagne och sjöng hela gänget.”

Förbundskapten innan Sam Hallam tog vid. Från Tyresö HK. Via Nacka HK kom ”Garpen” till Djurgårdens IF 1986. Spelade i NHL mellan 1990 och 2000. Där representerade han Florida Panthers, Detroit Red Wings, San José Sharks och Atlanta Thrashers. Avslutade därefter med en säsong i Djurgården. Världsmästare 1991 och 1992. Vann tre SM-guld. Spelade tre VM, två World Cup samt ett Canada Cup. Spelade i San José i en kedja med Sergei Makarov och Igor Larionov.

”Vi spelade en europeisk hockey med mycket puckkontroll. Det var inte bara att dumpa in pucken och köra som man var van vid från NHL. Gjorde man det så fick man Makarovs svarta blick på sig och då kom ofta Larionov framglidande vid nästa avblåsning och sa att så där skulle vi inte spela i den här femman.

Det var ju fantastiskt kul att spela med Larionov och Makarov i San José, herregud de hade ju varit mina idoler när jag växte upp.”

Eilert Määttä och Johan Garpenlöv.

Mer känd under smeknamnet ”Råttan” i hockeykretsar. Växte upp intill Gullmarsplan i Stockholm och inledde karriären med spel i kvartersklubben, Lilla Vesslan. Började därefter spela för Hammarby IF där han var ett omtalat radarpar tillsammans med blivande fotbollsstjärnan, Kenta Ohlsson. Spelade mellan 1970 och 1978 för AIK. Därefter blev det tre säsonger i NHL för Washington Capitals. Återvände 1981 till AIK där han blev Svensk Mästare 1982. Avslutade efter karriären 1984 efter två säsonger med Bajen. Är idag ambassadör för Börje Salmings ALS-stiftelse efter att även Roffes fru Anna-Kari avlidit i samma sjukdom som Salming.

”Går det att klä ord på att se sin fru, bästa vän och livskamrat sedan 49 år ligga i sin säng, tyna bort och bara egentligen väntar på att somna in?

Det svårt. Jag vet inte vad jag tänkte utan det var som att vara i en skräckfilm, säger Rolf Edberg samtidigt som tårar letar sig ner på hans kind då han tänker tillbaka på sin frus sista tid.

– Jag kan inte sätta ord på det. Det har tagit fyra år för mig och det känns först nu att jag inte går in i den där bubblan hela tiden. Nu börjar jag förstå vad som hände och har hänt, men jag har också hittat tillbaka lite och hittat en egen väg att gå.”

Rolf Edberg.

En av svensk hockeys spelskickligaste backar genom alla tider. Smart och mycket skridskoskicklig. Fick smeknamnet ”Super-Mats” efter SM-finalserien mot MoDo 1979. Började spela för Djurgårdens IF som knatte, men gick sedan till IK Göta innan han 1972 skrev på för Södertälje SK. Inför säsongen 1978/79 skrev han på för Djurgården där han redan under sin andra säsong i klubben blev lagkapten. Mellan 1984 och 1989 spelade han i NLA för HC Lugano och EV Zug. Avslutade sedan karriären med en säsong var i Djurgården respektive Södertälje. Hade efter tiden som spelare en fin karriär som tränare. Tog då, tillsammans med Hardy Nilsson, till SM-guld. Svensk Mästare 1983 och 1990. Mästare i Schweiz 1986 samt 1987. Vinnare av Guldpucken 1976. VM:s All Star team 1976.

”Mats Waltin var inte bara framgångsrik inom ishockeyn som junior. Han var även juniorlandslagsman i fotboll.

– Då spelade jag för Brommapojkarna i fotboll. Jag hade även spelat under en väldigt kort tid i ett av ungdomslagen i Djurgården. Många av mina lagkamrater i Göta spelade i BP så även jag kom att spela där.”

Mats Waltin.

Världsmästarmålvakten från 1991 i Åbo. Från Fruängens IF, men har spelat elithockey för Hammarby IF, Djurgårdens IF och AIK mellan 1977 och 1994. Gjorde även två säsonger i team Boro HC mellan 1990 och 1992. Kamperade under många år tillsammans med Pelle Lindbergh i Hammarby. Vann tre SM-guld med Djurgården. Guldpuckvinnare 1990. Spelade fyra VM, ett OS samt ett Canada cup. Pappa till Stefan Ridderwall.

"Den 11 november 1985 kom beskedet att Pelle Lindbergh krockat med sin röda Porsche och skadat sig så illa att han senare avled.

– Det var overkligt. Jag hade växt upp med Pelle och man hade avundats honom för att han lyckades på det sätt som han gjorde. Han har krockat med bilen – ja, ja, men han är väl uppe i morgon igen?

– Jag tror att det var Mats Wennerholm på Aftonbladet som berättade om olyckan för mig efter en match eller träning. Vi satt i omklädningsrummet på gamla Hovet då han berättade att Pelle hade krockat med bilen. Då fanns ju inte nätet så det dröjde ett tag innan all information kom fram till oss i Sverige.”

Rolf Ridderwall.

Från Sollefteå HK, men flyttade som junior till MoDo HK där han debuterade i elitserien säsongen 1993/94. Åkte 1999 över till Atlanta Thrashers i NHL. Det blev fyra säsonger i NHL innan han återvände hem till MoDo där han var lagkapten fram till det att han avslutade karriären 2011. Jobbade en tid som sportchef i MoDo. Är idag expert på Radiosporten. Svensk Mästare och vinnare av Guldpucken 2007. Spelade ett VM.

”Modo har fostrat många duktiga spelare efter guldet 1979. Det har varit nära att vi skulle vinna både 1994 och 1999. Vi och hela klubben törstade verkligen efter det här guldet, speciellt då vi hade fått vittring på det.

– Det var som en bomb briserade och när vi flög hem till Ö-vik var det helt fantastiskt. Vi landade vid ett och överallt var det folk ute på gatorna och det tog väl en timme att åka 300 meter till arenan. Det marschaller utställda två mil utefter E4:an och mottagandet både på flygplatsen och i stan var fantastiskt.

– Folk måste bjuda till vid sådana här tillfällen om det ska bli en sån här fantastisk inramning och det gjorde de verkligen. Det visar vad det här guldet betydde för alla här uppe.”

Per Svartvadet.

”Pebben” kallad. Från Kungälvs IK, men tog kliver över till Västra Frölunda HC redan som junior. Debuterade i elitserien säsongen 1993/94. Lämnade Göteborg för NHL och Boston Bruins. Var klubben trogen till och med säsongen 2008/09. Avslutade därefter med fyra säsonger i Frölunda. OS-guld 2006. Svensk mästare 2005. Spelade sex VM, två OS och ett World Cup.

“Pebben" Axelsson.

Gör vi om den här listan om fem år ligger ”Wille” antagligen topp 20. Pappan heter Michael Nylander och en av hans bröder är Alexander Nylander. Är idag kanske Toronto Maple Leafs största stjärna, men han har även spelat för SDE HF, Södertälje SK, Modo HK och Rögle BK. Åkte över till NHL 2015 och har sedan dess spelat för Toronto. Spelade med pappa Micke i några matcher med Södertälje säsongen 2012/13. Världsmästare 2017. VM:s mest värdefulla spelare 2017. VM:s All Star team 2017 och 2019.

William Nylander.

”Acka” var en del i den så kallade ”Myggkedjan” i Skellefteå AIK. I den kedjan spelade även Eilert ”Garvis” Määttä och Karl-Sören Hedlund. Världsmästare 1957 och 1962. Spelade i Skellefteå till och med säsongen 1965/66. Gjorde därefter två säsonger för Färjestad BK innan han avslutade karriären med en säsong ytterligare i SAIK. Spelade fem VM och två OS. Vinnare av Guldpucken 1961 och 1962. Anders ”Acka” Andersson avled 1989.

Från Wifsta/Östrands IF, men tillbringade största delen av sin svenska karriär i Brynäs IF. Där var han bland annat med om att vinna fyra SM-guld. Åkte 1973 tillsammans med sin vän, Börje Salming, över till NHL och Toronto Maple Leafs. Trejdades till St. Louis Blues under säsongen 1977/78. Efter att spelat där under ytterligare en säsong återvände Hammarström till Brynäs där han avslutade karriären 1982. Var bland annat med vid Canada Cup 1976. Spelade även ett OS och fem VM. Årets Junior 1967.

”Det var i samband med Star Cup, en turnering som spelades mellan jul och nyår där lag som ZKL Brno, Krylja Sovjetov och ett kanadensiskt lag (Barrie Flyers men även Västra Frölunda och Västerås) var med. Det ryska laget hade en hel kedja som spelade i landslaget, Jurij Lebedjev, Viatjeslav Anisin och Aleksandr Bodunov, berättar Inge Hammarström då hockeysverige.se frågade honom om hur han och Börje Salming blev aktuella för NHL-spel.

– Matchen mot kanadensarna var otroligt ful och det var slagsmål mest hela tiden. Bland annat blev Börje så förbannad att han klappade till någon och fick matchstraff. Jag själv lyckades peta in fyra puckar, jag hade en sådan dag då allt fungerade. Efter matchen stod Torontos scout Gary McNamara utanför omklädningsrummet och frågade om jag och Börje ville komma över till Kanada och spela.

– Senare det året spelade vi VM i Moskva och då bjöd Bob Davidson in mig och Börje till hans hotellrum och erbjöd ett kontrakt.

Hur reagerade Brynäs när det kom till deras kännedom?

– Självklart tyckte dom att det var jobbigt eftersom laget var på väg in i en generationsväxling och vi båda var två av framtidens hörnpelare.

– Efter VM åkte vi båda tillsammans med advokaten Björn Wagnsson över till Toronto, men han tackade nej till kontraktet som vi erbjöds. Både jag och Börje var nästa chockade eftersom det var för oss svenska hockeykillar stora pengar som vi erbjöds. ”Var kall bara”, sa Björn och senare den sommaren träffade vi Toronto ute på Henning Sjöströms sommarställe och då fick vi igenom flera bonusar som senare under säsongen slog in, så vi var nöjda och skrev på.”

Inge Hammarström och “Acka” Andersson.

I Detroit går han under smeknamnet ”Homer. Här i Sverige är det mestadels ”Holma”. Från Piteå IF. Via Bodens IK kom han till Luleå HF 1994. Där fick han 1996 bara med om det historiska första SM-guldet för ett lag från Norrbotten. Åkte efter säsongen över till Detroit Red Wings. Var under sina år i klubben med om att vinna fyra Stanley Cup. Totalt blev det 15 NHL-säsonger med red Wings och 1027 matcher. Dom mesta tillbringade han med att få stryk framför motståndarnas kasse. ”Homers office”. Var även med i OS-guld-laget 2006. Spelade ett VM, ett World Cup och två OS. Elitseriens All Star team 1996.

”Det var ju bara superstjärnor i Detroit, men jag ville visa att jag skulle ha en plats där. Det får kosta vad det vill. Jag kör över någon eller tar styrk, det spelar ingen roll vad som händer. Jag ska bara ha en plats i det här laget. Funkar det inte på två säsonger så kan man alltid flytta hem till Sverige. Det kändes hela tiden som att jag skulle kunna spela i den här ligan. Dessutom spelade jag i ett av världens bästa lag. Hade det då inte fungerat i Detroit hade jag kunnat spela i något annat av dom 30 lagen.

– Det var bara att nöta även om det var stenhårt. Träna, träna, träna och göra det jag var bra på. Det var också där som jag hittade mig grej. Det var ingen annan som ville stå framför mål och jag hade spelat lite så redan i Luleå.

– (Niklas) Wikegård var scout för Washington då och han hade nämnt det här till mig och sått fröet. Gå på mål, stå framför mål och så vidare. Det började alltså redan där med att Wikegård sådde ett litet frö i skallen på mig.

– Dino Ciccarelli var Washingtons kille som stod framför mål och tippade puckar i powerplay. Då fick jag också chansen att komma in och spela på samma sätt i Detroit.”

Tomas Holmström.

Son till Thomas Steen. Föddes i Winnipeg då hans pappa spelade för Winnipeg Jets. Spelade i Sverige för både Västra Frölunda HC och MoDo HK innan han åkte över till NHL. Inledningsvis blev det spel med Toronto Maple Leafs, men under sina 16 säsonger och 1018 matcher spelade han mestadels för St. Louis Blues. Blev Stanley Cup-mästare 2019. Årets Junior 2003, 2004. Spelade ett VM samt ett OS.

Alexander Steen.

Hette tidigare Abrahamsson. Tvillingbror med Thommy Abrahamsson. Från Falu Godtemplare. Värvades tacka vare sin tvillingbror till Leksands IF 1964. Totalt kom Abris att spela 15 säsonger med Leksand och vinna tre SM-guld. Gjorde mellan 1974 och 1977 tre säsonger i WHA för New England Whalers. Hetlevrad, men oftast med glimten i ögat. En av Sveriges bästa målvakter genom alla tider. För övrigt bästa vän och motorbåtskompis med Leif ”Honken” Holmqvist. Spelade ett OS och fem VM. Sveriges All Star team 1972 och 1973. Vinnare av Guldpucken 1974.

” Vi var inte gamla när vi började med hockey. Jag var inte målvakt från början utan jag och brorsan spelade backar tillsammans. I någon juniormatch hade vi ingen målvakt så jag ställde mig där i målet och tyckte nog att det var ganska intressant.

Vi kom med i A-laget redan då vi var tolv år. Jag spelade aldrig som back i A-laget utan det var mera i pojk eller juniorlaget”

Christer Abrahamsson.

Den idag 35-åriga norrmannen som fostrades i Frisk/Asker gjorde två starka säsonger i MoDo mellan 2008 och 2010. Sedan väntade ett NHL-äventyr som började i New York Rangers. Säsongen 2018/19 gjorde han ett kort stopp i Dallas innan resan gick vidare till Minnesota Wild. Där har han nyligen avslutat sin fjärde säsong. Har spelat fyra VM, ett World Cup och två OS. Årets spelare i Norge 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 och 2022.

Mats Zuccarello tillsammans med vännen Henrik Lundqvist.

Bror till Lars Söderström och pappa till framgångsrika tränaren och TV-experten Fredrik Söderström. Kommer från Horndals IF, men värvades till Leksands IF av Rune Mases 1966. Var med vid Leksands samtliga fyra SM-guld. Spelade 17 raka säsonger för Leksand innan han avslutade karriären. Spelade fem VM och ett OS. Bildade ofta kedja tillsammans med vännen Mats Åhlberg. På andra kanten var det antingen Ulf ”Mini” Mårtensson, Hans Jax eller Dan Labraaten.

Din fru Kerstin har väl fostrat en NHL- och KHL-spelare i ert hem?

– Det är en fantastiskt rolig historia. Vi satt hemma och såg på hockey-VM från Kanada (2008) då hon satte kaffet i halsen: "Där är ju vår Sami!"

– Sami Lepistö var dagbarn hemma hos oss när hans pappa Jussi Lepistö spelade i Leksand (1984-86). Vi blev väldigt goda vänner med familjen Lepistö så vi tänker ofta på dom, speciellt då man hör något om just Sami.”

Vi får nog enas om att Mange Johansson är Linköping HC:s första riktiga storstjärna. Debuterade i klubbens A-lag 1990 med att åka ur Division 1. Efter en säsong i tvåan återkom LHC till ettan. 1997 lämnade han Linköping för spel under sex säsonger i Västra Frölunda HC. Gjorde sedan en säsong i SC Langnau inna han återvände till LHC. Säsongen 2007/08 tillbringade han med spel i NHL för Chicago Blackhawks och Florida Panthers. Säsongen därpå i KHL för Atlant Mytischchi. Mellan 2009 och 2015 spelade han för Linköping igen, vilket också kom att bli hans slutstation som spelare. Världsmästare 2006. Svensk Mästare 2003. Elitseriens All Star team 2005, 2006, 2010 och 2011. Vinnare av Guldpucken och Salming Trophy 2010. Vinnare av Guldhjälmen 2011.

”Jag var faktiskt forward när jag pojkspelare, runt tioårsåldern. Tränaren sa att det saknades backar och tyckte att jag skulle testa att spela där. Jag var lite emot det där från början eftersom jag tänkte att det var roligast att anfalla.

– Jag upptäckte att det helt enkelt gick bra att vara med i anfallen som back, säger Magnus Johansson med ett skratt."

Magnus Johansson och Dan Söderström.

”Mickis” kallad. Från Västerås IK. Utan att spelat i elitserien åkte han över till Calgary Flames 2009. Där har det så här långt blivit 15 säsonger och drygt 900 matcher. Världsmästare 2018. Vinnare av King Clancy Trophy 2023. Spelat totalt fem VM samt ett World Cup.

Mikael Backlund.

Lillebror till ”Lill-Kenta Johansson. Från Huddinge IK. Spelade för Djurgårdens IF mellan 1985 och 1992. Samt mellan 1997 och 2005. Däremellan spelade Mikael Johansson för EHC Kloten. Tycktes ett tag göra allt till guld som han rörde vid. Fem SM-guld, två VM-guld, Vinnare av Guldpucken, Mästare i Schweiz två gånger, Rinkens Riddare… Totalt spelade han fem VM och två OS.

”Det var såklart en stolthet att få Guldpucken. Det året hade jag gått igenom en skilsmässa så det var lite speciellt. Jag tackade nej till VM eftersom jag varit borta så mycket. I stället tog jag med mig barnen och åkte till ”Mallis” (Mallorca). Det var också där jag fick ta emot priset.

– Pamela Andersson, som jobbade på Expressen, och en fotograf tyckte det var en drömresa när dom fick göra ett reportage på beachen. Jag har artikeln hemma där jag på en bild ligger på stranden med pucken. Min dotter, Lina, hjular förbi i bilden haha…

– Så här i efterhand, det är ganska många bra hockeyspelare som fått den så visst var det kul, men också väldigt speciellt att ta emot den där nere.”

Mikael Johansson.

”Stöveln”. Storebror till Carl-Göran ”Lill-Stöveln” Öberg. Från Gävle Godtemplare där han var lätt att känna igen på isen kalla vinterdagar eftersom han oftast spelade i en gul mössa. Var med i VM-guld lagen 1953 och 1957. Var även med då hans Gävle GIK vann SM-guld 1957. Var samma klubb trogen mellan 1947 och 1962. Spelade sju VM och två OS. Vinnare av Guldpucken 1957 och Rinkens Riddare 1963. Smeknamnet "Stöveln" lär ha kommit eftersom Hans alltid gick i stövlar som liten hockeyspelande grabb hemma i Gävle. Det sägs även att han snörade på sina skenor på just gummistövlarna då han började spela bandy hemma i Hemlingby. SM-finalist i bandy med Skutskärs SK 1964.Hans Öberg avled 2009.

Svensk hockey har under åren fått nöjet att inhysa många skickliga norska spelare i elitserien/SHL. Den största av alla är nog Espen Knutsen. Han kom till Djurgårdens IF från Våleränga IF 1994. Gjorde tre vändor i stockholmsklubben mellan 1994 och 2005. Totalt blev det sex och en halv säsong. Han gjorde även två svängar över till NHL där han representerade Anaheim Mighty Ducks och Columbus Blue Jackets. Svensk Mästare 2000. Norsk Mästare 1991, 1992 och 1993. Årets spelare i Norge 1994. Spelade fem VM och ett OS. För övrigt ”Shampoo” kallad eftersom hans pappa ”tvålen” var frisör i Oslo.

” Var det stor omställning att flytta från Vålerengen och Oslo till Djurgården och Stockholm?

– Jo, det är klart, och jag var inte i bra form då jag kom över till Stockholm. Hela den sommaren gick jag med ständig träningsvärk efter Djurgårdens försäsongsträningar, skrattar Knutsen.

– Det var ju även en ganska stor omställning att som relativt ung flytta till en storstad som Stockholm. Visserligen är Oslo huvudstad i Norge men den är ju inte i närheten av lika stor som Stockholm.

– Första tiden bodde jag i Sköndal och i samma hus bodde även Marcus Ragnarsson. Vi både blev väldigt ”goa” vänner. Eftersom jag blev av med körkortet nästan direkt då jag flyttade dit så fick jag åka med honom till och från träningarna.

Körkortet?

– Ja, jag körde för fort helt enkelt.”

Hans Öberg och Espen Knutsen.

Från Fagersta AIK där han växte upp och spelade med bland andra Tomas Sandström och Mats Lööv. Den milt sagt fysiskt spelande backen skrev 1981 på för Leksands IF. Då ”Samme” var 20 år valde han att testa på lyckan i NHL och Hartford Whalers. Hans NHL-resan har sedan den dagen varit lysande och bland annat vunnit två Stanley Cup. Under sina 16 säsonger i NHL spelade han 1080 matcher. Han skrapade även ihop 2453 utvisningsminuter, vilket säger en del om hans tuffa spelstil. Förutom Hartford spelade han för Pittsburgh Penguins, New York Rangers, Detroit Red Wings och Philadelphia Flyers i NHL. Har jobbat under närmare 15 säsonger som coach i NHL. Spelade två VM. Ett Canada Cup och ett OS.

Ulf Samuelsson.

HV71 har under haft många skickliga finska spelare i laget, men få har gjort ett sådant stakt avtryck som Esa Keskinen. Han kom till HV71 från TPS inför säsongen 1994/95. Det blev fem säsonger i Småland innan han återvände till Åbo för att avsluta karriären. Under sina 203 matcher i elitserien svarade Keskinen för 209 poäng. Alltså över en poäng per match i snitt. Var med i det finska lag som vann VM-guld i Globen 1995. SM-liigans gentleman 1984, SM-liigans All Star team 1993, 1994. Finsk Mästare 1993, 2000. SM-liigans bästa spelare (Lasse Oksanen Trophy) 1994. Finska Guldhjälmen 1994. Guldhjälmen i Sverige 1996. Spelade sex VM samt ett OS.

Esa Keskinen.

Från Leksands IF. Storebror till Fredrik Forsberg. Pappa Patrik var för övrigt en skicklig spelare i bland annat Östervåla IF och Almtuna IS under sin aktiva tid. Gjorde tre säsonger i Hockeyallsvenskan med Leksand innan han 2013 åkte över till Nashville Predators. Sedan dess har han varit och är en av lagets och hela ligans bästa spelare. Säsongen 2021/22 visade han upp vilket fint skott han har då han gjorde 42 mål på 69 matcher. Vinnare av Guldgallret 2013. NHL All rookie Team 2015. Världsmästare 2018. Juniorvärldsmästare 2012.

” - Uppväxten här i Leksand var hur bra som helst. Hockeyn var det största, men inom idrott finns det alla förutsättningar här. Leksand är ett av dom få ställen, skulle jag säga i alla fall, som har så bra förutsättningar, säger den nyblivne världsmästaren när vi slår oss ner på en bänk utanför bystugan.

- Fotbollsplanerna, basebollen, hockeyn, tennisen, allt finns mer eller mindre ett stenkast från varandra. Jag umgicks med många kompisar som spelade och spelar fotboll på Lugnets konstgräsplaner.

- Skolan jag gick i, Åkerö Skola, var hur bra som helst. Jag rekommenderar den för alla (skratt). Det var hur bra som helst så det finns ingenting att klaga på.

Lugnet Filip Forsberg nämner är gamla Siljansvallen som under åren växt ut till ett idrottens Mecca med bland annat en nyanlagd Skatepark, nya tennisbanor och toppfridrottsbanor runt en av fotbollsplanerna. Dessutom anläggs nu en paddelhall och en gymanläggning. Till det ska tilläggas att det finns planer för att renovera kommunens simhall. Att det här är något NHL-forwarden brinner för är något som märks när vi pratar om det.

- Det är skitkul. Som jag sa så fanns det redan på min tid fotboll och baseboll-planer där. Som du säger så har Skateparken kommit dit, softbollplanen är hyfsat ny och tennisbanorna har dom gjort om. Det är, som sagt var, verkligen få ställen det finns sådana fina förutsättningar på.”

Filip Forsberg.

Bilder: Ronnie Rönnkvist, Stickan Kenne, Jessica Ström, arkiv.

