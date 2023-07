Det blir en femte NHL-klubb på fem år för Brendan Lemieux. Bråkstaken är nu klar för Carolina Hurricanes.

Han blev kallad en “dålig människa” av Brady Tkachuk efter en bitattack tidigare under säsongen och blev släppt av Philadelphia Flyers som free agent.

Nu har Brendan Lemieux hittat en ny NHL-klubb. Det är Carolina som har snappat upp forwarden på ett ettårskontrakt.

