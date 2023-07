Cam York stannar i Philadelphia. Den tidigare JVM-kaptenen har skrivit på ett nytt kontrakt med Flyers.

Under sin säsong i USA:s U18-landslag NTDP gjorde Cam York succé och öste bland annat in poäng i U18-VM. För sina insatser blev backen vald som nummer 14 av Philadelphia 2019.

Efter två år i NCAA valde han också att skriva kontrakt med NHL-klubben. Det har också blivit två JVM för USA, varav det sista var som kapten, där han ledde sitt lag till guld.

Den här säsongen blev det 54 matcher i NHL och 20 poäng. Nu står det klart att det blir en fortsättning i Philadelphia,

OFFICIAL: We have signed defenseman Cam York to a two-year, $3.2 million contract ($1.6 million AAV). https://t.co/GznrcclIEU