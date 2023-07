Insidern om en Erik Karlsson-trejd: "Det kommer bli av"

Erik Karlsson ser ut att lämna San José Sharks. Enligt insidern Elliotte Friedman är det Pittsburgh och Carolina som gör upp om stjärnan.

– Det är som en pokermatch just nu, säger han i ett klipp på NHL-network.

Sommarens stora följetong i NHL är Erik Karlsson. Svensken blev nyligen utsedd till världens bästa back, men någon fortsättning i San José ser det inte ut att bli.

Sharks är långt ifrån att utmana om en Stanley Cup och 33 år gammal blir fönstret till att vinna ett mästerskap allt mindre. Därför letar båda parterna efter en ny klubbadress.

Tidigare har det rapporterats om att Pittsburgh ligger i förarsätet för att värva backen, men nu sägs det vara jämnt skägg med Carolina.

– Det jag tror pågår är att två lag, Pittsburgh och Carolina, vet vad San José är villiga att göra, och vice versa. Det är som en pokermatch där de väntar och ser om någon rör på sig, jag tror att det kommer bli av med något av de här lagen, säger Elliotte Friedman i ett klipp på NHL-network.

Erik Karlssons säsong där han återigen visade att han är en av världens bästa backar har höjt värdet på honom, och San José sitter i ett bra förhandlingsläge.

Elliotte Friedman jämför det lite med Alex DeBrincat-trejden, där Ottawa till slut gav med sig för att få den att bli av. Och att något liknande behöver hända här.

– Om vi lärde oss något av Debrincat är det att någon måste röra på sig om det ska bli av. Någon måste böja sig lite för att få det klart.

