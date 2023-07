Efter att ha blivit trejdad från Colorado till Montréal i slutet på juni skriver Alex Newhook nu på ett kontrakt med Canadiens.

Alex Newhook var med och vann Stanley Cup med Colorado för ett år sedan. Efter sin nu första hela säsong i NHL blev forwarden trejdad till Montréal Canadiens. Det i utbyte mot det 31:a och 37:e valet i årets draft. Även backen Gianni Fairbrother gick till Colorado som en del av bytet.

Nu väljer Montréal också att sajna sitt nyförvärv.

Och det på ett långt kontrakt. Efter bara en hel säsong i NHL får 22-åringen nu ett fyra år långt kontrakt värt drygt tolv miljoner dollar. Lönetaksträffen hamnar på 2,9 miljoner dollar per säsong.

Hearing newly-acquired Alex Newhook will sign a four-year, $2.9M AAV extension with the Montreal Canadiens