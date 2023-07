Han har varit verksam i NHL i över 30 år och är en av de vinstrikaste NHL-tränarna någonsin. Men nu har Alain Vigneault gjort sitt i världens bästa liga.

Alain Vigneault är en av blott nio tränare i NHL-historien med över 900 vinster. Efter att ha fått sparken från Philadelphia i mitten av den förra säsongen gick 62-åringen den här säsongen utan ett NHL-jobb.

Nu kommer också beskedet att tränarkarriären är över.

Enligt Flyers Nation, som i sin tur hänvisar till Journal de Quebec, har han själv bekräftat i en intervju att tiden i NHL är över.

Alain Vigneault said in an interview with the Journal de Québec that he has retired from coaching hockey after 19 seasons in the NHL.



Vigneault is one of only nine coaches with over 700 wins in the NHL, but he never won the Stanley Cup (Two Final appearances).



