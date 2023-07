Michael Stone har varit väldigt skadeförföljd de senaste åren.

Nu står det klart att den 33-årige backen lägger skridskorna på hyllan efter tolv säsonger och 552 matcher i NHL.

Det blir inget mer spel i NHL för Michael Stone.

Backen bekräftar nämligen att han lägger skridskorna på hyllan efter några skadefyllda år i Calgary Flames. 33-åringen blir i stället utvecklingscoach för NHL-klubben.

– Jag är väldigt glad att kunna lämna sporten på det sättet som jag har gjort och att kunna gå rakt in i en roll hos Flames. Jag tror att det hade varit mycket jobbigare om jag inte hade haft den här chansen, säger Stone till klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag ser fram emot att lära mig nya erfarenheter inom NHL. Jag ser också fram emot att jobba med unga backar och hjälpa dem att nå det ultimata målet att spela med Calgary Flames.

