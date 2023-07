David Reinbacher valdes som femma i NHL-draften förra veckan.

Nu skriver han på sitt första kontrakt med klassiska storklubben Montréal Canadiens.

Inför NHL-draften förra veckan var David Reinbacher en av de största backtalangerna som var tillgänglig för att väljas av klubbarna i NHL.

Det kom dock ändå som lite av en överraskning när österrikaren valdes så högt som femma av Montréal Canadiens och han blev då den första backen att väljas i årets NHL-draft.

Nu visar Montréal hur mycket de tror på stortalangen. David Reinbacher skriver nämligen sitt första NHL-kontrakt med “Habs”, bara en vecka efter att han draftades. Det nya kontraktet har en lönetaksträff på 950 000 dollar (cirka 10,4 miljoner kronor) per säsong. Avtalet innehåller även en rad olika bonusar vilket gör att kontraktets totala värde kan gå upp till 6,35 miljoner dollar (cirka 69,5 miljoner kronor).

The Canadiens have agreed to terms on a three-year, entry-level contract (2023-24 to 2025-26) with defenseman David Reinbacher.#GoHabsGohttps://t.co/mDWDY0JG7P