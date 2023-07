Robert Hägg byter NHL-klubb igen.

Han skriver på för Anaheim Ducks.

Robert Hägg tillhörde Philadelphia Flyers organisation under flera års tid men 2021 lämnade han och därefter har den svenske backen, känd för sina defensiva kvalitéer, hoppat bland flera olika klubbar.

Han har spelat för Buffalo Sabres, Florida Panthers och Detroit Red Wings sedan han lämnade Flyers och nu är Hägg klar för sin fjärde NHL-klubb på två år.

Som free agent skriver nämligen 28-åringen på ett kontrakt med Anaheim Ducks. Avtalet sträcker sig endast över den kommande säsongen och har ett värde på 775 000 dollar vilket motsvarar cirka 8,4 miljoner kronor.

NEWS: We have signed Robert Hagg to a one-year contract! #FlyTogether | @EandELaw pic.twitter.com/oVKB1b8dBJ