Magnus Hellberg hade en rörig säsong i NHL där han bytte klubb flera gånger.

Men nu leker livet för målvakten som precis har skrivit på för Pittsburgh Penguins samt nyligen blivit pappa för för första gången.

– När jag vaknar på morgonen och Freja stirrar med sina stora blåa ögon då smälter hjärtat. Jag har fått andra prioriteringar nu, säger Hellberg till hockeysverige.se.

DALARÖ



Världsmästarmålvakten från 2018, Magnus Hellberg, gjorde i dagarna klart med sin sjätte NHL-klubb. Tidigare har han spelat för Nashville Predators, New York Rangers, Ottawa Senators, Seattle Kraken och Detroit Red Wings. Ny klubbadress från och med säsongen 2023/24 blir Pittsburgh Penguins.



Resan har också varit lång och brokig för 31-åringen från Uppsala. Han åkte första gången över till Nordamerika för att jaga en plats i NHL säsongen 2012/13. Utan att riktigt ha etablerat sig i NHL tog hans karriär fart i KHL. Därefter återvände han till NHL och tycktes under senaste säsongen, med bland annat sina 17 matcher för Detroit, nu ha fått fäste i NHL.



Hockeysverige.se reste ut till Dalarö för att lyssna med honom vad det är som gjort att han orkat ta tag i sig själv och hela tiden komma tillbaka och satsa mot en stor roll i NHL.

– Först och främst är det för att jag fortfarande har drömmen som jag haft sedan jag var liten, att jag vill spela i världens bästa liga och mäta mig med dom bästa. Jag tror det är därifrån drivet kommer, berättar Magnus Hellberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Om man kollar tillbaka på hela min hockeyresa så här långt så har den kanske inte gått spikrakt, men jag tycker ändå att jag valt min egen väg och ändå presterat där jag valt att spela.

– Efter fem säsonger i KHL var det dags att göra ett nytt försök i NHL. Nu är jag inne i det försöket och tar ett steg i taget, men jag är inte nöjd även om jag självklart är glad att jag är i den situationen jag är idag.

Magnus Hellberg i Detroit Red Wings senaste säsongen. Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports

Mellan 2013 och 2017 var landslagsmålvakten i Nashville och Rangers organisationer utan att riktigt få chansen att bevisa sig i matcher. Totalt blev det bara fyra NHL-matcher under den tiden.

– Klart att det var jobbigt. Jag tycker ändå att jag hade en bra tid i Nashvilles organisation. Man brukar få börja i farmarligan. Nashville hade Pekka Rinne som förstamålvakt och som var en av världens bästa målvakter just då. Klart att jag då inte riktigt kom upp.

– Sedan kan det vara olika delar till varför det inte hände. Det kan ha varit min prestation, politik, vilka målvakter man har… Det är mycket som måste klaffa för att man ska få en chans att bevisa sig i världens bästa liga.

Jobbade med Henrik Lundqvist: “Kändes ganska surrealistiskt”

Inför säsongen 2015/16 tog Hellberg klivet över till Madison Square Garden och spel med New York Rangers.

– Där var då Henke Lundqvist. Samma sak där. Jag var 25, 26 år och i ett vägskäl om jag skulle fortsätta harva på efter att ha varit där borta under fem säsonger och inte lyckats. Jag hade inte heller spelat i landslaget. ”Ska jag testa något nytt?”.

– Det var jätteläskigt då att ta beslutet att flytta från Nordamerika eftersom det kändes som att jag gav upp drömmen lite. Jag sa till mig själv ”jag sätter drömmen på paus”.

– I stället körde jag stenhårt på KHL och svenska landslaget. Det ångrar jag inte en sekund eftersom jag tycker att jag växt enormt mycket som målvakt under den tiden.

– Att jag nu fått möjligheten att komma tillbaka till USA, även fast vissa säger att jag börjar bli till åren (skratt) över 30-strecket, är det jättekul att jag är där borta nu och ändå fått förtroendet från några klubbar.



I New York Rangers jobbade Magnus Hellberg till och från med Henrik Lundqvist.

– I början kändes det ganska surrealistiskt. Jag och många, många andra målvakter som växt upp i Sverige har haft Henke som idol. Att sitta bredvid honom i samma omklädningsrum, spela i samma lag och se så nära inpå hur han jobbar är få förunnat. Det är något jag värdesätter väldigt högt i min karriär.

Henrik Lundqvist och Magnus Hellberg. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Vilka lärdomar tog du av det?

– Dels hans driv, hur mycket han tävlade varje dag och på varje puck. Jag vet vissa målvakter som är förstamålvakter och etablerade… Självklart har dom tagit sig dit eftersom dom varit så pass bra och gjort något rätt, men vissa kan bli lite bekväma när dom är i den positionen.

– För ”Henke” var det stenhårt jobb på varje puck varje dag. Det var väldigt inspirerande att se. Självklart också att prata med honom om olika situationer och se hans tålamod på isen. Det var riktigt kul att se på nära håll.

“Givetvis tror jag på mig själv och känner att det är i NHL jag hör hemma”

Under tiden i KHL fick Magnus Hellberg stort förtroende och var mer eller mindre etta i samtliga tre klubbar han spelade för.

– Till att börja med tycker jag det var väldigt kul att min lagkamrat i SKA, Igor Sjestjorkin, åkte över till Rangers och gjort det fantastiskt bra. Även (Ilja) Sorokin, som var i CSKA Moskva (nu i New York Islanders). Just nu är dom båda två av de bästa målvakterna i NHL. Jag har tävlat både med och mot båda två under många år och haft ganska likvärdiga ”stats” i KHL.

– Det behöver såklart inte säga så mycket, men samtidigt ger det en extra motivation, att målvakter som spelar i den ryska ligan även kan stå sig bra i NHL.

– Jag kände när jag kom över, att jag kan spela i NHL utan problem. Självklart är det otroligt duktiga målvakter. Man ska vara ödmjuk inför uppgiften och verkligen ge allt. Givetvis tror jag på mig själv och känner att det är i NHL jag hör hemma.



Under sina fem säsonger i KHL trivdes dessutom Hellberg bra både på och vid sidan av isen.

– Ja, det gjorde jag. Jag var en säsong i Shanghai, tre år i St. Petersburg och ett år i Sochi. Som liga tycker jag att det var en väldigt bra nivå på hockeyn. Vi var några svenskar och vi trivdes bra.



Gör det ont att se vad som händer i landet nu med Rysslands invasionskrig mot grannarna i Ukraina?

– Ingen, oavsett nationalitet, vill ha det som det är i världen idag. Jag tycker det är fruktansvärt med allt som händer. Det är inget jag önskar någon att gå igenom.

Magnus Hellberg med hunden Rupert som följde med till Sverige från Kina. Foto: Ronnie Rönnkvist

Röriga säsongen: “Då blev det politik”

Säsongen 2022/23 spelade Magnus Hellberg för Ottawa, Seattle, Detroit och AHL-klubben Grand Rapids.

– Jag visste att det fanns en risk att det skulle bli att jag fick byta klubb många gånger. Även fast jag sajnade ett envägskontrakt… Det är ganska svårt att slå sig in och ta en av två platser direkt när man varit borta från USA eller Kanada under så pass många år som jag var.

– Först gick jag in i Seattle som trea och skulle slåss om andraspaden där. Jag visste redan efter träningslägret att jag skulle börja med att bli nedskickad och hamna på ”waivers” för att sedan ta det därifrån.

– Det är ganska ovanligt att bli tagen på ”waivers” så pass tidigt av säsongen eftersom alla lag redan har sina platser fyllda. Oftast är det senare på säsongen man blir tagen på ”waivers”.

– Jag trodde inte att jag skulle bli tagen av någon klubb, men då hade (Cam) Talbot i Ottawa fått en skada på träningslägret och dom behövde få in en målvakt. Då kollade Ottawa på vilka dom tyckte var bäst på ”waivers” just då. Då tog Ottawa mig, så fick jag flytta, vilket jag inte var beredd på.

– Samtidigt, oavsett lag, är det i NHL jag vill vara. Jag var jätteglad över att få chansen att gå till Ottawa. Det var en fantastik tid och Ottawa var ett jättebra lag. Nu gjorde jag bara en match där, mot Dallas. Den vann vi vilket var jättekul.



Cam Talbot kom tillbaka efter sin skada och skulle såklart ha tillbaka sin plats som förstamålvakt.

– Då blev det politik och han har sitt stora kontrakt så jag fick åka på ”waivers” igen. Jag åkte då tillbaka till Seattle eftersom dom nog inte varit så glada på att Ottawa snodde mig i början av säsongen.

– Efter Seattle blev det Detroit. Jag ska tillägga att min sambo, Emma, var med under den här tiden och bar på vår dotter, Freja, som nu är åtta veckor. Hon var höggravid när allt det här hände, så det var inte ”bara” att packa hockeyväskan utan man ska packa hela familjen.

– Vi hade tre olika läkare så det var inte bara hockeymässigt det hände grejer. Utan det var även inom privatlivet. Jag måste ge en eloge till Emma. Hon visste vad som väntade den här säsongen och var fantastisk under hela resans gång, säger Magnus Hellberg samtidigt som han spricker upp i ett leende.

– Det var en speciell säsong på det viset, men samtidigt var vi i NHL hela säsongen och jag startade nästan 20 matcher.

Nästa säsong spelar Hellberg i Pittsburgh Penguins. Foto: Ronnie Rönnkvist

Flyttar till Pittsburgh: “Självklart vill jag vara en del av det”

Det kändes som säsongen 2022/23 var den första där du verkligen fick en relativt stor roll i ett NHL-lag?

– Ja, det var också så jag kände samtidigt som det var skönt att få landa lite i ett lag. Att få vara på ett ställe och jobba. Inte behöva känna att vi levde i en resväska.

– Hockeymässigt blandade jag och gav lite. Vissa matcher kändes det fantastiskt bra medan andra gick det mindre bra. Dessutom hade Detroit som lag, alla målvakter och alla spelare, en tung säsong och hockey är en lagsport.

– Jag hade önskat att hålla en mer stabil nivå under matcherna jag spelade, men jag lärde mig mycket under hela säsongen.

– I Ryssland var jag mer av en förstamålvakt och fick väldigt mycket förtroende. I Detroit hamnade jag i en ”back-up” roll där jag inte fick spela lika mycket. Det kanske blev med att jag spelade en match varannan eller var tredje vecka. Det var också något jag behövde förhålla mig till och göra det bästa av situationen för att hjälpa laget att vinna.



Förstår vi i Sverige egentligen hur bra Lucas Raymond var under senaste säsongen?

– Jag tror inte det. Lucas är en fantastiskt bra hockeyspelare och man märkte att han kommer spela i den ligan under hela sin karriär och hålla en väldigt hög nivå.

– Han har ett riktigt bra skott och är lurig där ute, så han kommer garanterat svenska folket få se mycket mera av.



På tal om kappsäck så ska den packas om i sommar för att sedan åka med över till Pittsburgh där Magnus Hellberg kommer spela för Penguins kommande säsong.

– Jag gick in i ”free agents” och ville testa marknaden. Antingen kan det ta några dagar att få ett kontrakt eller annars fem minuter. Det är också vad som är lite roligt med ”free agent”. Jag fick mersmak av det förra säsongen då jag skrev på för Seattle. Då gick också allt väldigt fort.

– Dom ringer och säger ”Vi har det här kontraktet, vill du ta det eller inte?” Då ska du antingen tacka ja för att du är nöjd eller våga säga nej eftersom du kanske skulle få något bättre om någon timme.

– När man ringde och sa att Pittsburgh erbjöd mig ett kontrakt blev jag självklart fantastiskt taggad och glad över det. Framför allt med tanke på spelarna och historien dom har. Pittsburgh har varit ett riktigt bra lag under många år. Att få chansen att vara en del av det här laget… Självklart vill jag vara en del av det.

Tristan Jarry är förstemålvakt i Pittsburgh Penguins. Foto: Ron Chenoy-USA TODAY Sports

“När jag lagt skridskorna på hyllan får Emma styra upp vad hon vill göra”

I Pittsburgh får Magnus Hellberg tävla om målvaktsspaden med Casey DeSmith Tristan Jarry och Alex Nedeljkovic – Alla är riktigt bra målvakter. Det måste man såklart vara för att spela i NHL. Nedeljkovic var en del av Detroit förra säsongen, så honom känner jag. Han kamperade jag mot bakom ( Ville) Husso förra året. Tristan Jarry , som är deras uttalade förstamålvakt och som nyligen skrev ett stort kontrakt, har jag haft lite koll på. Min första vinst i Madison Square Garden med Rangers var mot Pittsburgh med just Tristan Jarry i mål.– Sedan får vi se om det går att vara så många målvakter när säsongen börjar, men jag fokuserar på det jag kan påverka. Jag fokuserar på att träna och komma i så bra form som möjligt. Fokuserar jag på det jag ska göra har jag en bra chans att få visa framfötterna. Sedan är det upp till ledningen att ta ett beslut.

Du har varit pappa under åtta veckor nu till Freja, hur har den tiden varit?

– Helt underbar. Jag har sagt till min sambo att jag är kär på nytt, men i en annan skepnad. Det är fantastiskt, säger Magnus Hellberg med ett stort leende och fortsätter:

– Det enda positiva med att vi inte gick till slutspel med Detroit var att vi kunde föda hemma i Sverige och få den första tiden, med lugn och ro, här. Klart att det varit en omställning, men till det bättre. Hon är busig på nätterna och det blir lite sömn, men det känns jätte, jättebra.



Har du redan börjat känna att det finns andra saker i livet än hockey?

– Ja, det tror jag. Inte bara med hockeyn utan med allt annat också. Nu har vi förmånen att alla är hemma och hjälps åt.

– När jag vaknar på morgonen och Freja stirrar med sina stora blåa ögon då smälter hjärtat. Jag har fått andra prioriteringar nu. Vissa saker jag gnällde över tidigare har inte den minsta betydelse med henne i livet.



Hur tror du en ”road trip” på några veckor, hur tror du det kommer kännas?

– Det kommer nog vara riktigt tufft. Just därför är jag väldigt glad över att vi får första månaderna här tillsammans.

– Jag har haft lagkamrater som har fått åka hem för att vara med på förlossningen, varit hemma några dagar för sedan åka tillbaka till sina klubbar och knappt träffa deras nyfödda barn på några månader. Nu, när jag har barn själv, kan jag förstå hur tufft det måste ha varit.

– Hela förlossningen och se hur stark Emma har varit sjukt häftigt att få uppleva. Det är sjukt vad tjejerna får gå igenom. Vi har ju bara det lätta jobbet. Cred till alla tjejer där ute.

Magnus Hellberg trivs med tillvaron. Foto: Ronnie Rönnkvist

– Hon är taggad. Emma vet att det är min dröm att spela i NHL. Nu vet jag inte hur många år jag har kvar på karriären, men vi har sagt att nu kör vi det är racet vart det ens blir. När jag sedan lagt skridskorna på hyllan får Emma styra upp vad hon vill göra.– Vi pratade om det här bara för någon vecka sedan och vilka ställen vi fått uppleva genom hockeyn. Det är få förunnat. Nu blir det en ny stad att bo i och vi får skapa nya minnen tillsammans med Freja som en familj. Det ska bli häftigt, avslutar Magnus Hellberg innan vi tittar runt i familjens nya hus i Stockholms skärgård.