ANNONS

Anna Borgqvist tillbringade fyra säsonger i Leksand som spelare.

Nu återvänder hon till Leksand – i en ledarroll.

– Det känns otroligt bra att få chansen att arbeta med ishockey på heltid med tjejer, och dessutom i föreningen som ligger mig varmast om hjärtat, säger hon till klubbens hemsida.

Leksand stärker upp sitt ledarteam på damsidan.

Under onsdagen meddelar klubben nämligen att Anna Borgqvist återvänder till Dalarna och hon blir ny huvudtränare för damjuniorlaget samt ansvarig för damernas hockeygymnasium.

– Det känns otroligt bra att få chansen att arbeta med ishockey på heltid med tjejer, och dessutom i föreningen som ligger mig varmast om hjärtat. Jag upplever att Leksands IF har kommit långt i sitt arbete kring att tjejer ska kunna spela hockey och att föreningen tagit ytterligare ett krafttag med en nysatsning på damjuniorerna, och det ska bli otroligt roligt att vara en del utav det. Jag och min sambo ser detta som långsiktigt och hoppas finna den där fina harmonin i livet som jag vet att Leksand som by kan ge, säger Borgqvist till klubbens hemsida.

“Anna kommer ha en nyckelroll”

Anna Borgqvist tillbringade fyra säsonger i Leksand som spelare där hon gjorde 101 poäng på 97 matcher. Totalt spelade hon 371 SDHL-matcher samt gjorde en bra bit över 100 landskamper för Damkronorna under sin karriär.

– Det är superkul att Anna väljer att komma tillbaka till Leksands IF, denna gången i rollen som ledare istället för spelare. Anna har en lång och gedigen spelarkarriär där hon representerat Damkronorna i såväl VM som OS, spelat många säsonger i SDHL och även påbörjat en ledarkarriär på senare år. Anna kommer ha en nyckelroll där fokus ligger på utvecklingen av våra yngre tjejer som går hockeygymnasieutbildningen och spelar juniorhockey i Leksands IF. Ambitionen är att skapa förutsättningar att utveckla spelare till vårt SDHL-lag, samtidigt som vi ger dem en bra utbildning inom såväl ishockeyn som skolan. Vi är både glada och stolta att kunna presentera Anna för en återkomst till Leksands IF, säger Leksands damansvarige Alexander Bröms.

TV: Klingbergs tid i Minnesota Wild