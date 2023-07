Vancouver Canucks satsar på att stärka sitt försvar.

Efter att ha köpt ut Oliver Ekman Larsson värvar de nu både Carson Soucy och Ian Cole.

För ett par veckor sedan valde Vancouver Canucks att köpa ut Oliver Ekman Larsson från sitt kontrakt för att spara pengar och skapa lönetaksutrymme för att kunna vara aktiva på free agent-marknaden.

Under lördagsnatten presenterade Canucks då att de har använt det utrymmet för att stärka upp sitt försvar. Klubben värvar nämligen backarna Carson Soucy och Ian Cole.

Soucy kommer närmast från Seattle Kraken och skriver ett treårskontrakt värt 3,25 miljoner dollar (cirka 35,1 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 9,75 miljoner dollar (cirka 105,2 miljoner kronor).

Cole kommer från Tampa Bay Lightning och tecknar nu ett avtal med Canucks för nästa säsong värt tre miljoner dollar (cirka 32,4 miljoner kronor).

