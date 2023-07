Lian Bichsels vara eller icke vara i Leksand har varit ett frågetecken under lågsäsongen.

Men nu uppger Saad Yousuf, som bevakar Dallas Stars för The Athletic, att talangen kommer spela i Nordamerika nästa säsong.

I våras skrev Lian Bichsel på sitt första NHL-kontrakt med Dallas Stars vilket gjorde att det blev ett frågetecken kring hans framtid i Leksand.

Leksand har velat plocka tillbaka 19-åringen till SHL inför nästa säsong men då skulle han behöva lånas ut från Stars.

Nu ser Leksands förhoppning ut att krossas. Enligt The Athletic-reporten Saad Yousuf kommer Bichsel inte att återvända till Leksand utan i stället spela i AHL med Dallas farmarlag Texas Stars.

Lian Bichsel is in Dallas for development camp but won't be on the ice in group sessions. Just got cleared for light on ice activities a few days ago. He will be back in Dallas for training camp and will play with the Texas Stars this year (unless he miraculously makes the NHL). https://t.co/Dwyrg1xZBw