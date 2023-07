Trevor Lewis vann två Stanley Cups med LA Kings 2012 och 2014.

Nu återvänder 36-åringen till klubben på ett kontrakt inför nästa säsong.

Under 13 år spelade Trevor Lewis i Los Angeles Kings där han gjorde 674 matcher och vann två Stanley Cups.

Nu, efter tre år på annat håll, är veteranen tillbaka i Kings då han skrev ett kontrakt inför nästa säsong med klubben. Avtalet är värt 775 000 dollar vilket motsvarar cirka 8,4 miljoner kronor.

We've signed forward Trevor Lewis to a one-year contract worth an AAV of $775,000.



