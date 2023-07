Radko Gudas byter toppen mot botten i NHL.

Han lämnar nämligen Stanley Cup-finalisten Florida Panthers – och flyttar till Anaheim Ducks.

Det var osäkert hur det skulle bli med Radko Gudas efter att Florida Panthers förlorade Stanley Cup-finalen då hans kontrakt löpte ut.

Nu står det klart att den defensive backtuffingen lämnar Florida.

Under natten skrev tjecken nämligen ett treårskontrakt med Anaheim Ducks värt fyra miljoner dollar per säsong (cirka 43,1 miljoner kronor). Avtalet är då totalt värt tolv miljoner dollar (cirka 129,4 miljoner kronor).

NEWS: We have signed Radko Gudas to a three-year contract! #FlyTogether | @EandELaw pic.twitter.com/bobuCzg3mm