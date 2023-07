J.T. Compher var en av de mest eftertraktade forwards som fanns tillgänglig på marknaden.

Nu står det klart att han skriver på ett femårskontrakt med Detroit Red Wings.

När free agent-marknaden öppnade under lördagskvällen var det få spelare som var lika jagad som forwarden J.T. Compher.

Under natten hittade han sin nästa klubbadress – 28-åringen skriver på för Detroit Red Wings.

Compher har tecknat ett femårskontrakt med Detroit med en lön på 5,1 miljoner dollar (cirka 55 miljoner kronor) per säsong. Avtalet är därmed totalt värt 25,5 miljoner dollar (275,1 miljoner kronor).

