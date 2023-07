Jonathan Drouin har inte fått den utveckling som spåddes av honom då han valdes som trea i NHL-draften 2013.

Nu flyttar forwarden till Colorado Avalanche som free agent.

2013 valdes Jonathan Drouin som trea i NHL-draften bakom Nathan MacKinnon och Aleksander Barkov och Drouin spåddes då bli en superstjärna i NHL.

Så blev det dock inte och efter några tuffa år i Montréal Canadiens blev Drouin nu free agent och under lördagsnatten kom han överens med en ny klubbadress.

Den 28-årige forwarden skriver på för Colorado Avalanche. Hans nya kontrakt sträcker sig endast över den kommande säsongen och är värd 825 000 dollar (cirka 8,9 miljoner kronor).

Drouin återförenas då med just Nathan MacKinnon som han gjorde succé med i juniorklubben Halifax Mooseheads i QMJHL innan draften 2013.

Drouin is joining the squad!



Welcome, Jonathan 👋#GoAvsGo pic.twitter.com/A1Zk11k4Vq