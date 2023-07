Fabian Zetterlund mer än dubblar sin lön i NHL.

Svensken skriver ett tvåårskontrakt med San Jose Sharks värt 1,45 miljoner dollar per säsong.

Den gångna NHL-säsongen tog Fabian Zetterlund en ordinarie tröja i världens bästa hockeyliga då han först spelade för New Jersey Devils och sedan trejdades till San Jose Sharks.

Nu befäster värmlänningen också sin NHL-status genom att skriva ett nytt kontrakt med Sharks.

Klubben meddelar att de har kommit överens med Zetterlund om ett tvåårskontrakt värt 1,45 miljoner dollar (cirka 15,6 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 2,9 miljoner dollar (cirka 31,3 miljoner kronor).

23-åringen får därmed en rejäl löneökning då han mer än dubblar jämfört med senaste säsongen då han tjänade 750 000 dollar.

Zetterlund is staying in San Jose!



The #SJSharks have signed forward Fabian Zetterlund to a two-year contract.