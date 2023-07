Erik Gustafsson flyttar efter succésäsongen.

Backen är klar för New York Rangers.

Den senaste säsongen gjorde Erik Gustafsson succé i Washington Capitals där han fick en stor roll och gjorde 38 poäng på 61 matcher. Han trejdades sedan till Toronto Maple Leafs där han fick en mindre roll och inte lyckades prestera på samma nivå.

Nu har 31-åringen från Nynäshamn hittat en ny klubbadress på free agent-marknaden.

Under natten blev det nämligen klart att Gustafsson skriver på för New York Rangers. Det nya kontraktet sträcker sig endast över den kommande NHL-säsongen och har en lön på 825 000 dollar (cirka 8,9 miljoner kronor).

#NYR have agreed to terms with defenseman Erik Gustafsson on a one-year contract. pic.twitter.com/TzJBkTKehJ