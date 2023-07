Brian Dumoulin lämnar Pittsburgh Penguins efter tio år.

Stanley Cup-backen är i stället klar för Seattle Kraken.

Efter tio år och 546 matcher i Pittsburgh Penguins står det klart att Brian Dumoulin lämnar klubben som free agent.

Han är då i stället klar för Seattle Kraken.

Den 31-årige backen har kommit överens om ett tvåårskontrakt med Kraken värt 3,15 miljoner dollar (cirka 34 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 6,3 miljoner dollar (cirka 68 miljoner kronor).

Bolstering the Blue Line 😤



We’ve agreed to terms with defenseman Brian Dumoulin (@Du24theboyz) on a two-year contract with a $3.15m AAV → https://t.co/MYJhgrkZFx pic.twitter.com/rWQS9wUEU8