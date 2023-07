Det är en aktiv målvaktsmarknad i NHL under Free Agent Frenzy.

Ett av de stora namnen, Joonas Korpisalo, flyttar till Ottawa Senators på ett femårskontrakt värt

Joonas Korpisalo var ett av de mest intressanta målvaktsnamnen på free agent-marknaden.

Nu har han hittat sin nästa klubbadress.

Finländaren skriver på ett femårskontrakt med Ottawa Senators värt fyra miljoner dollar (cirka 43,1 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 20 miljoner dollar (cirka 215,7 miljoner kronor). I Ottawa kommer Korpisalo att bilda målvaktspar med svenske målvakten Anton Forsberg som kommer tillbaka från en svår skada på båda knäna.

I och med att Korpisalo lämnar Los Angeles Kings väljer LA att skriva ett ettårskontrakt med Cam Talbot värt en miljon dollar (cirka 10,8 miljoner kronor).

Roster update: The #Sens have agreed to terms on a five-year ($4M AAV) contract with goaltender Joonas Korpisalo.



The breakdown is as follows $4M in 2023-24, $5M in 2024-25, $4.5M in 2025-26, $3.5M in 2026-27 and $3M in 2027-28. pic.twitter.com/bP1gUkleEZ