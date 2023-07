Blake Wheeler blev utköpt av Winnipeg Jets i går.

Nu är stjärnveteranen klar för New York Rangers.

I går kom beskedet att Winnipeg Jets köper ut sin lagkapten Blake Wheeler från sitt kontrakt där han hade ett år kvar värt 8,25 miljoner dollar.

Wheeler har dock redan hittat sina nya klubbadress.

36-åringen är klar för New York Rangers där han har skrivit ett ettårskontrakt. Avtalet har en lönetaksträff på 800 000 dollar (cirka 8,6 miljoner kronor) samt med möjliga bonusar på 300 000 dollar så kontraktet kan potentiellt bli värt 1,1 miljoner dollar (cirka 11,9 miljoner kronor).

WHEELS UP TO 🗽



Welcome to New York! pic.twitter.com/7hqXfFyMVj