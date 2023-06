ANNONS

Alla väntar sig att Erik Karlsson trejdas från San Jose Sharks i sommar.

Nu kommer en uppdatering om vilka som hört av sig om den Norris Trophy-vinnande backen.

– Jag kan bekräfta att han har pratat med San Jose om Erik Karlsson, säger insidern Pierre LeBrun via TSN.

Erik Karlssons framtid är fortsatt oviss efter hans historiska säsong där han blev den första backen på 31 år att notera fler än 100 poäng i NHL.

Alla väntar sig att den 33-årige svensken trejdas från San Jose Sharks, men frågan är vilka som kommer att vinna kampen?

Enligt TSN:s insiders är det en rad klubbar som har hört av sig om årets vinnare av Norris Trophy. Däribland är även Toronto Maple Leafs som samtidigt hanterar ett komplicerat läge där flera av lagets toppstjärnor ännu inte är säkrade till nästa säsong. Något insidern Pierre LeBrun menar att de måste lösa innan de kan satsa på Erik Karlsson.

– Om det är något vi vet om Brad Treliving (Torontos GM) så är det att han ser till att han vet vad som händer när stora namn finns tillgängliga, så jag kan bekräfta att han har pratat med San Jose om Erik Karlsson. Utöver det är det svårt att säga något, bland annat på grund av det Chris pratade om. Han kan inte satsa på Karlsson förrän han har klarhet kring sina toppspelare, säger LeBrun.

“Kommer inte ge bort Karlsson gratis”

Insidern är sedan även väldigt tydlig med att det hela inte kommer vara lätt att lösa.

– Sen handlar det om vad San Jose är villiga att göra. Jag frågade Mike Grier (Sharks GM) om de senaste trejderna där Kevin Hayes och Taylor Hall bytts mot i princip ingenting. Han sa ”med all respekt till de spelarna så ska Erik Karlsson till Hall of Fame. Han vann just en Norris Trophy”. Han kommer inte ge bort Karlsson gratis. Han vill ha något tillbaka och gör det tydligt att han inte tänker ta 50 procent av Karlssons kontrakt heller, säger Pierre LeBrun.

Nylanders situation: "Brådskande”

En av dessa stjärnor som Toronto måste få klarhet kring är William Nylander som sitter på ett utgående avtal med Leafs och därmed har en osäker framtid.

Från och med 1 juli kan parterna skriva ett nytt kontrakt som börjar gälla från 2024, men Toronto är även i samma situation med superstjärnan Auston Matthews, som prioriteras före Nylander.

Ändå menar insidern Chris Johnston att svenskens situation är med brådskande.

– Nylanders situation är mer brådskande. Det faktum att det har förts diskussioner mellan Lewis Gross (Nylanders agent) och Brad Treliving är en indikator på att det måste komma klarhet från Leafs, för de kanske måste skifta till att tänka vad de ska göra om Nylander inte är beredd att skriva på den här helgen, säger Johnston.

Kan inte Toronto lösa situationen för att börja jaga Erik Karlsson finns det ett gäng andra klubbar som är ute efter den svenske stjärnan.

– De andra lagen som vi tror har hört av sig är Seattle Kraken, Carolina Hurricanesmed fler, säger Pierre LeBrun.